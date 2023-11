La diputada federal y activista trans María Clemente García Moreno afirmó públicamente que no se trató de “un crimen pasional”, sino de un asesinato y exigió a la FGR que traiga el caso

Le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo fue encontradx muertx en su domicilio de Aguascalientes este lunes, confirmó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Apenas nos estamos enterando. Se va a hacer la investigación, no sabemos, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata, si se trata de un homicidio o fue un accidente”, señaló durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Sonora, en donde se desarrolló la conferencia del Presidente de la República, la funcionaria federal indicó que investigarán el caso y aclaró que por el momento se desconocen las causas del deceso.

La Fiscalía de Aguascalientes informó que se encontraron huellas de navajas en el cuerpo de Ociel Baena y otra persona con la que se encontraba en su domicilio, quien también fue hallada muerta; no obstante, afirmó que no la casa estaba completamente cerrada y que no hay indicios de una tercera persona.

En respuesta, la diputada federal y activista trans María Clemente García Moreno afirmó públicamente que no se trató de “un crimen pasional”, sino de un asesinato y acusó a las autoridades de Aguscalientes de actuar con transfobia.

“Ociel Baena no murió, Ociel Baena fue asesinade, producto de un crimen de odio. Ante la evidente homofobia, transfobia y nbfobia de las autoridades judiciales de Aguascalientes, que dicen que esto fue un crimen pasional, exigimos a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso para dar expedita justicia”.

Lamentan la tragedia

Las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lamentaron la muerte de Baena Saucedo y enviaron sus condolencias a familiares y amigos, a través de las redes sociales.

Personalidades del mundo de la justicia, el gobierno, medios informativos y activistas sociales expresaron sus condolencias y exigieron justicia para le magistrade.

Además, convocaron a una reunión con velas este lunes a las 19:00 horas en la Estela de Luz, en la Ciudad de México, en memoria de Baena Saucedo.

Una vida dedicada a promover a la comunidad

Jesús Ociel Baena Saucedo era originarie de Coahuila pero residía en Aguascalientes. Se distinguió por defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en particular de las personas no binarias.

Impulsó iniciativas a amor del matrimonio igualitario, los derechos de las infancias trans, el derecho de las personas trans a una identidad legal e incluso se convirtió en una de las primeras personas en tramitar su pasaporte con género no binario, además de ser reconocide como le primer magistrade de México.