Impulsan transformar espacios públicos con arte

Fotografía: Carlos Navarro

El muralismo en la Ciudad de México vive un renacimiento: calles, bajopuentes, prques, entre otros espacios, sirven como lienzos par obrs de más de 100 artistas. El impacto que generan las obras en las calles es una experiencias sensorial.

En la esquina de Antonio Valeriano y Prolongación Naranjo, un enorme girasol (que forma parte de un mural) “ilumina” el andar de los vecinos de la colonia Del Gas: los trazos son exquisitos, algunos pétalos amarillos vuelan haciéndole segunda a un viento imaginario. Donde había una estación de transferencia de basura, ahora es el Parque Ciprés, que sirve como lienzo para artistas urbanos.



Entre 2020 y 2022, la Secretaría de Obras y Servicios ha impulsado el muralismo en las calles de la Ciudad de México: suman mil 34 obras, que se traducen en alrededor de 130 mil metros cuadrados, una cifra equivalente a más de 18 canchas del Estadio Azteca. En bajopuentes, vialidades primarias, parques u otros espacios públicos, en 2020 se pintaron 407 murales; en 2021, 228; en 2022, 399. Todo con una inversión de 40 millones de pesos.

Objetivo del proyecto

Fanático de artistas disruptivos, como Marc Chagall o los muralistas mexicanos, el secretario de Obras, Jesús Esteva, considera que esta intervención general es relevante a escala mundial, hecho que ha provocado que el sector turístico considere este elemento para incluirlo en sus tours.

“Es una de las intervenciones más importantes que se han hecho, no nada más en México, sino en general a nivel internacional, su intervención es muy importante, al grado de que en varios portales turísticos ya se hace referencia a que una de las visitas o uno de los atractivos de llegar a la Ciudad de México es un tour o un recorrido por el arte urbano”, dijo a Máspormás.



La idea de recuperar el espacio público fue la base de impulsar este movimiento artístico. “Estos ejercicios a escala internacional han regenerado zonas como Wynwood Walls de Miami, o como lo es la zona de Getsemaní, en Cartagena de Indias (Colombia); zonas donde van los artistas urbanos, recuperan espacios con murales y eso detona toda una regeneración del entorno. Tenemos un grupo de artistas internacionales, si bien están haciendo murales aquí, ellos han realizado murales en muchas partes del mundo. Eso tiene un valor adicional”, explica el funcionario.Sobre si se considera un nuevo auge en el muralismo capitalino, el Secretario apunta que siempre hahabido una expresión urbana, pero no de esta dimensión.



“La magnitud de la intervención que estamos llevando a cabo, en específico en la red vial primaria y laintegración de esto con el espacio público, no se había dado. Si bien ya existían algunos murales en algunosedificios, acá estamos hablando de puentes, eso es novedoso. Y estos túneles, estos puentes que tenemos en Circuito Interior, que tenemos en todo Calzada de Tlalpan, no sólo dan una mejor imagen, sino que dejan de ser lugares inseguros”, señala.



La definición de las obras depende de la zona, el espacio, así como el propio lenguaje de cada artista. Las temáticas que se han abordado en estos más de mil murales son, principalmente, figuras de animales, rostros de mujeres, paisajes citadinos, así como mitos y leyendas prehispánicas.



“El equipo de servicios urbanos determina con base en el trabajo, con base en las capacidades, con base en los temas, qué artistas son los que participarán y, además, su disponibilidad de tiempo, porque muchos de ellos, insisto, tienencompromisos no nada más a nivel nacional, sino internacionales”, dijo.

Autores

Sobre una cancha de básquetbol, las latas de ae rosol y los andamios dan una idea de lo que seestá realizando. Artistas lanzan sus trazos sobre el concreto para darle vida a sus obras.



Para 2023 se estima la creación de 399 murales, por los cuales se paga alrededor de 230 pesospor metro cuadrado. Ellos ponen los diseños, materiales y el talento para ejecutar los murales.



En este caso participan 100 artistas, entre ellos Engelbert Serna, conocido como Koka, quien ha recorrido el mundo para plasmar sus trazos.

“Pintar para mí en las calles siempre ha sido súper reconfortante. Yo empecé de forma ilegal porque no había espacios ni apoyos; ahorita todo lo contrario, es súper reconfortante. Cuando nos toca pintar en la calle, mucha gente seacerca, nos da un like, nos ofrece un taquito o un refresquito y eso me pone la piel de gallina”, destaca el artista con 30 años de experiencia.



Eva Bracamontes, quien pintó un mural en Qatar con motivo del mundial de futbol, inició en 2014 con este trabajo: “Lo interesante es que finalmente se hacen estos trabajos de resignificación de los espacios y ha sido muy positivo,como para algunas zonas que han sido muy marginadas y olvidadas”, apunta.



Bryan González, alias Duek, comenzó a los 10 años de edad a pintar y ha formado parte de colectivos como The Top Tequila: “Para mí pintar en las calles es bastante interesante, porque siento que dejo algo de mí a la gente que vive en la zona. Dejo esa parte, pero la gente se apropia también de la obra”, enfatiza.

Texto por Carlos Navarro

¿Te gustaría aprender más de la CDMX? escucha nuestro podcast de Máspormás y disfruta de la mejor información.