La Bodega Jamaica, un lugar que da una segunda oportunidad a los objetos recuperados

La Bodega Jamaica de objetos recuperados ha causado gran revuelo no sólo por el precio de sus productos sino también por el origen de estos

Por Karla Peckerman*

La Bodega Jamaica cuenta con una amplia oferta de artículos recuperados de siniestros, aseguradoras y almacenes, los cuales vende a precios bastante accesibles; sin embargo, ha quedado la duda sobre su procedencia y si realmente son funcionales debido a las condiciones que han tenido que pasar.

El dueño de la Bodega Jamaica es el señor Heriberto Durán, quien desde 1996 estableció su negocio donde hoy se encuentra. El originario de Jalisco cuenta que cuando inició la bodega la mayoría de los artículos eran de siniestros de aseguradoras, pero actualmente son los menos, pues desde hace algunos años vio una mejor oportunidad en almacenes y bodegas fiscales.

Aunque puede parecer un negocio fácil, no lo es, pues el señor Durán asegura que para poder entrarle a este tipo de compras deben recibir una invitación al remate, después verificar que los productos sean de buena calidad y entrarle a la licitación; sin embargo, hacer todo el proceso no asegura que la ganen. Es por eso que puede asegurar que sus productos son de la mejor calidad y son una oportunidad que no hay que dejar ir, ya que suelen irse rápido y no volver.

¿Qué son las bodegas fiscales?

Si no eres especialista en la materia debes saber que en el mundo de las importaciones y exportaciones existe algo llamado almacenes fiscales. Estos son espacios que permiten a importadores y exportadores mantener resguardada una carga o mercancía proveniente del extranjero o algún destino nacional, previo a su paso por la aduana.

Cabe mencionar que los espacios son administrados por un particular, quien finalmente renta los almacenes a quien los necesite. Y lo que pasa a veces con esa mercancía es que el dueño no tiene el dinero para pagar los impuestos y sacarla, o para seguir pagando la renta, así que sale a remate y es ahí cuando Don Heriberto le entra al quite.

Esto le permite al señor comprar los artículos a precios más bajos y venderlos en Bodega Jamaica con 20% o hasta 40% menos del costo en tiendas. Así que puedes estar segurx de que los artículos que encuentres en Bodega Jamaica son seleccionados minuciosamente por los dueños.

La historia de Bodega Jamaica

El Sr. Heriberto cuenta que pese a que la Bodega Jamaica tiene 27 años como tal, el negocio empezó hace 40 años en el Mercado de la Merced. Ahí tenían un tienda de abarrotes, que cambió de giro gracias a los aceites. “Hubo una oportunidad de unos aceites, de una empresa que se quemó, vi lo que quedó y lo compré, cuando vi lo que me dejó la venta dije: ‘aquí sí me conviene’. Con eso empecé”, cuenta Don Heriberto.

Los productos que introdujo a su tienda comenzaron a ser cada vez más y, al no tener espacio, tuvieron que buscar un nuevo lugar. Afortunadamente un amigo del dueño le ofreció la bodega donde actualmente se encuentra y se mudaron ahí en el 96. El proceso de compra es simple, va de contado, en efectivo o con transferencia bancaria; además en el caso de los productos de línea blanca, tienes chance de apartar con el 10% del costo y liquidar tres o hasta cuatro semanas después; incluso si lo requieres te pueden hacer factura de tu compra.

Aseguradora vs. almacenadora

“La aseguradora es más complicada porque puede ser de un incendio y está muy difícil cuantificar qué quedó bien y qué quedó mal. Me voy más a la segura con las almacenadoras, es mercancía que la depositan, no pagan la renta, ni pagan los impuestos y sale a remate, entonces le entramos, además, es mercancía de línea“, comenta Don Heriberto. La bodega se encuentra en la calle de Guillermo Prieto # 65, Jamaica. Su horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00, y los sábados de 9:30 a 14:30.

*Texto adaptado para + Chilango