La CDMX se pone guapa para 2026

La capital prepara una lluvia de inauguraciones rumbo al Mundial que van desde trenes modernos hasta la reapertura del Estadio Banorte

Por Edgar Segura*

La Ciudad de México se prepara para un 2026 decisivo, marcado por una serie de obras que transformarán su movilidad, su imagen urbana y, por supuesto, su papel protagónico rumbo al Mundial. Algunas son financiadas con recursos federales y otras con dinero de las arcas de la capital.

Desde la inauguración de los trenes que conectarán a la capital con el Estado de México, hasta la apertura de ciclovías, corredores peatonales y la esperada reapertura del renovado Estadio Banorte, la capital alista un año de estrenos que prometen cambiar la forma en que se vive y se recorre la ciudad.

Esta es la primera de dos partes en las que te contamos las obras y transportes que vendrán el año que ya casi inicia, entre ellas, la finalización del Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación del Tren Suburbano de su terminal Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Proyectos como la Ciclovía Gran Tenochtitlán, el Paseo Elevado sobre Calzada Tlalpan y nuevas rutas de transporte se suman a la lista de inauguraciones programadas para 2026. Y luego de casi dos años de remodelación, el Coloso de Santa Úrsula volverá a ser sede de una Copa Mundial. La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha reconocido que muchas de las obras que la capital estrenará están relacionadas con el certamen, pero también ha enfatizado que “serán permanentes” y “en beneficio de la ciudadanía”.

“La ciudad aprovecha el Mundial para acelerar la transformación”, enfatizó Brugada Molina el pasado 27 de noviembre.

De acuerdo con lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los cortes de listón de nuevas obras de movilidad financiadas por el gobierno federal iniciarán desde enero de 2026. Asimismo, documentos consultados por Chilango, como licitaciones de obras y el Primer Informe de la jefa de Gobierno, indican que también habría inauguraciones programadas para los meses de marzo y mayo, mientras que otras obras, como la rehabilitación de la Línea 3 del Metro, arrancarán hasta el último mes del año.

Tren Interurbano (enero)

El Tren Interurbano México-Toluca ya está realizando recorridos de prueba previo a la inauguración de sus dos últimas estaciones. Actualmente, “El Insurgente” opera desde Zinacantepec, en el Estado de México, hasta Santa Fe, en la CDMX. De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, será en enero próximo cuando se inauguren las estaciones restantes: Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio.

“Ya está en pruebas, ya corrió el tren de Toluca hasta Observatorio. Son alrededor de un mes por lo menos de pruebas. Son pruebas electromecánicas, pruebas de funcionamiento, todas las que se tienen que hacer antes de ponerlo en marcha”, comentó la mandataria en septiembre pasado.

Con la inauguración de las últimas estaciones, quedaría concluida una obra que inició hace ya 11 años.

Tren Suburbano al AIFA (enero)

Las obras del Tren Suburbano, que irá desde la estación Buenavista hasta el AIFA, quedarán concluidas este mes de diciembre. Sin embargo, debido a las pruebas requeridas antes de su apertura al público, todo indica que la inauguración se llevará a cabo hasta enero.

“La idea es que los trabajos estén prácticamente concluidos en diciembre. Así que podríamos estar pensando que por esas fechas se podrían empezar ya las pruebas”, comentó Maximiliano Zurita, director de la empresa constructora CAF, en octubre pasado durante la Expo Rail de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. No obstante, añadió que la etapa de pruebas “normalmente se lleva un poco más de un mes”.

El tren al AIFA partirá desde Buenavista y seguirá la misma ruta de ahora por las estaciones Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería. Posteriormente, desde Lechería tomará un ramal hacia el AIFA que pasará seis nuevas estaciones (Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Xaltocan) antes de llegar al aeropuerto.

Estadio Banorte (28 de marzo)

A diferencia de los proyectos anteriores, el Estadio Banorte ya tiene una fecha concreta para su reinauguración. Antes de recibir el Mundial de 2026, el Coloso de Santa Úrsula volverá a abrir sus puertas para un partido de preparación entre la Selección Mexicana y la de Portugal el próximo 28 de marzo. Se espera que el duelo cuente con la presencia de Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia del futbol y una de las estrellas que se darán cita en la justa internacional.

Posteriormente, el Estadio Banorte será sede de la inauguración del Mundial el 11 de junio y de cuatro partidos más los días 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio.

Según adelantó el director del inmueble, Félix Aguirre, las y los aficionados encontrarán un estadio remodelado, con mejoras que optimizarán la experiencia de los visitantes, pero también respetarán su legado histórico y arquitectónico.

Paseo Elevado sobre Tlalpan (mayo)

Otra de las obras que estrenará la capital en 2026 es el Paseo Elevado de la Calzada Tlalpan. De acuerdo con lo anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, será un corredor peatonal que irá sobre la Línea 2 del Metro y contará con áreas verdes, espacios para transitar en bicicleta e iluminación.

Inicialmente, la mandataria aseguró que irá desde el Centro Histórico hasta Taxqueña. Sin embargo, en 2026 se inaugurará únicamente un primer tramo de 1.8 kilómetros, desde Fray Servando Teresa de Mier hasta el Metro Chabacano. De acuerdo con la licitación de la obra, los trabajos deben concluir a más tardar el 30 de mayo.

Durante 2026 también iniciarán obras de nuevos proyectos que podrían concluirse hasta los años 2027 o 2028, como tres nuevas líneas de Cablebús, 16 Utopías y la renovación de la Línea 3 del Metro

*Texto adaptado para Chilango Diario