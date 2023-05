La Diaria: las noticias que debes saber sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

JORGE ROMERO, EL EXTORSIONADOR

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se mofó de que los panistas, el diputado federal, Jorge Romero, y el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, denunciarían a la Fiscal Ernestina Godoy, por “actos de tortura y espionaje”.

Asimismo, le recordó al primero que el expresidente Felipe Calderón “que no es precisamente un adepto de nuestro movimiento”, escribió de él en su libro de 2020, “Decisiones Difíciles”, en el pasaje donde habla de Gustavo Madero, cuando hizo alianzas con quienes controlaban el padrón interno del PAN (Los Cadeneros).

“Jorge Romero de la Ciudad de México, (ex delegado en Benito Juárez), famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo, y sobrino mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a “su grupo” ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad…”, se lee en el texto, el cual publicó Tomás Pliego (Secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena), en un tweet el miércoles.

Sheinbaum Pardo, refirió que “…y ayer (miércoles) este personaje diciendo que va a denunciar. Habría que preguntarles aquí en donde los torturaron, porque la tortura se acabó en la ciudad hace mucho tiempo y además, cuando se encuentra, en todo caso aquí un caso de tortura, se sanciona, entonces no sé a quién hayan torturado”.

Agregó que con ese texto de Calderón Hinojosa ya no, solamente es lo que la Fiscalía ha investigado, lo que he encontrado, lo que representa la corrupción inmobiliaria que los vecinos y vecinas de Benito Juárez habían estado denunciando en su alcaldía, que no tiene nada que ver con un asunto político, sino es un asunto de corrupción.

“Para que vean de los personajes, ahora se rasgan las vestiduras, hay mucha corrupción ahí y es, además, lo que siempre hemos dicho, esa es la diferencia entre ellos y nosotros, ellos viven de la corrupción, para eso quieren llegar al poder, para enriquecerse. Y ahora que se descubre eso que la fiscal con toda valentía lo denuncia, lo muestra, hace las investigaciones y ante el juez pide las órdenes de aprehensión, nos vienen saliendo con eso, cuando ya Felipe Calderón lo decía desde hace tiempo, o sea, es público y notorio”.

En tanto, invitó al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada a dejar de ser “estructuralista” del Metro, y que se dedique a hablar de cómo es que ahora está detenido ordenado por un juez su antecesor (Christian Von Roehrich), el que fue coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, “y repito, esto es un asunto de la Fiscalía, es un asunto penal”.

Acotó que “Xóchitl Gálvez también ya es estructurista. No existe ninguna persecución política, es una investigación de la Fiscalía y la verdad, Ernestina Godoy, de una manera honesta y valiente ha estado enfrentando, no solamente la corrupción, también delincuencia, feminicidios, por eso siempre he dicho que Ernestina Godoy es la mejor fiscal que hay Porque es honesta, responsable y muy valiente”.

NUEVO EQUIPO PARA BOMBEROS

Con una inversión de más de 81 millones de pesos, el Gobierno de la ciudad adquirió dos mil equipos de protección entallados y personalizados para el Heroico Cuerpo de Bomberos, en los que, por primera vez en su historia, las mujeres que pertenecen al agrupamiento son tomadas en cuenta con trajes hechos para ellas.

El director general de éste, Juan Manuel Pérez Cova, dijo en conferencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se trata de una protección integral de pies a cabeza, nanotecnología tanto en la protección facial como en la cintura, puños y tobillos.

Refirió que en comparación a los trajes que se compraron en 2018, que ahora se realizó mediante licitación pública internacional, se ahorraron más-menos 43 millones de pesos.

“Es un equipo que tecnológicamente habla de lo que ha representado esta administración de la doctora Sheinbaum en seguridad”, mencionó.

Insistió en que habría que subrayar el que por primera vez se toma en cuenta a las mujeres bombero porque de manera lamentable no estaban invisibilizadas en anteriores administraciones.

“Estamos apostando por supuesto para que las compañeras y compañeros que porten este equipo de protección, además de toda la capacitación que hemos implementados desde 2019, saquen el resultado mejor a este equipo que, además, cuenta con una iluminación autónoma y protección en la suela de los de los zapatos y con un arnés especial”, apuntó.

Comentó que todo está normado y cuenta con las autorizaciones internacionales. De hecho, cada equipo tiene un sujetador el cual es importante, porque es la primera vez también en la historia de bomberos que tienen una compra tan importante y con todas estas herramientas.

Finalmente, refirió que el plazo máximo para que el proveedor cumpla con su compromiso es en octubre, pero a partir de ahora se tendrán entregas parciales, y conforme vayan llegando se darán a las y los bomberos.

PATRIMONIO CULTURAL DE LA CDMX

La Secretaria de Cultura local, Claudia Curiel, anunció que, como se comprometió hace un año la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, este jueves la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó que la festividad de cada 5 de mayo en el Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, será Patrimonio Cultural de la Ciudad de México.

“Estamos muy contentas porque es la primera declaratoria que sale, de las que nos comprometimos; la Jefa de Gobierno desde hace un año, en ese evento justamente se comprometió. Ya salió en Gaceta el decreto y mañana entra en vigor”, dijo Curiel de Icaza.

Refirió que esto consiste en que el Patrimonio Cultural Inmaterial comprende tradiciones o expresiones vivas que se transmiten, justamente, de generación en generación, y que son recreadas por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción, por supuesto, con la naturaleza y su historia. Esto fortalece la identidad y nuestra historia y nuestra cultura.

“En el caso de la Batalla del 5 mayo, en 1862 en la Ciudad de Puebla, constituye un hito en la historia nacional, cuando el Ejército de Oriente, comandado por el General Zaragoza, Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas francesas. Y esto, evidentemente es un símbolo de defensa de la soberanía y de la independencia del pueblo de México; y una parte fundamental de la memoria colectiva y la identidad nacional”, recordó.

Subrayó que desde hace 90 años en el Peñón de los Baños se conmemora esta Batalla mediante una recreación escénica que hace uso, y esto es muy relevante, de acervos documentales, de indumentaria y accesorios de la época, así como música tradicional y una escenificación que cobra vida gracias a la organización comunitaria.

“Los organizadores de esta representación toman el 5 de mayo, como punto de partida, de 1931, que es cuando esta tradición se hereda a las comunidades de Nexquipayac, en el Estado de México y San Juan de Aragón de la Ciudad de México. Además, esta representación forma parte de la identidad de los pobladores del Peñón de los Baños, los batallones y contingentes también son organizados por las familias y la comunidad. Los papeles principales: los generales mexicanos, franceses, ingleses y españoles, también se van heredando de familia de padres a hijos y tienen 90 años esta tradición en la Ciudad de México”, acotó.

CAPITAL CON MÁS AGUA

La UNAM, Televisa, Grupo Femsa y Grupo Modelo, aportan agua de sus pozos, mediante el “Programa de conexión y aportación de agua de pozos concesionados de empresas e instituciones a la Ciudad de México”, en la “Estrategia de atención ante la temporada de estiaje 2023”, con lo que la capital ya recibe 1.3 metros cúbicos por segundo adicionales.

Esto, aseguró el Gobierno capitalino, gracias a distintos proyectos conjuntos entre SACMEX, CONAGUA y el Estado de México.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció el apoyo porque tras el llamado que se hizo, estas instituciones y empresas se acercaron con la CONAGUA, se pusieron de acuerdo, y ya están incorporados.

“En total, van a ser 265 litros por segundo aportados por ellas, la UNAM, aporta de un pozo 5 litros por segundo de agua; Grupo Televisa, 62 litros por segundo con la conexión hecha en el pozo concesionado que opera en el Estadio Azteca y que beneficia a los habitantes de Santa Úrsula, Alcaldía Coyoacán; Grupo Modelo, está aportando 62 litros por segundo; Femsa, 25.72 litros por segundo”, dijo la mandataria local:

Agregó que hay otras instituciones y empresas que están en proceso de incorporarse en alrededor de 15 días a un mes, más o menos.

Cabe destacar que el caudal aumentará con las conexiones de dos pozos de Grupo Geep (PEPSICO) que sumarán 19.29 litros por segundo a la red de agua; el Centro Deportivo Chapultepec aportará 0.32 litros por segundo; Grupo Lala, 11.73 litros por segundo; La Esperanza, 0.84 litros por segundo, y Envasadoras de agua (BONAFONT) 6.43 litros por segundos.

