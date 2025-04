La Flor Más Bella del Ejido: alzan la voz las mujeres de Xochimilco

Más que un concurso de belleza, la fiesta se trata de lo que las mujeres tienen que decir sobre sus comunidades

Por Edgar Segura*

Con 238 años de tradición, La Flor Más Bella del Ejido es un evento en el que mujeres, desde niñas hasta adultas mayores, encuentran un espacio para visibilizar a sus comunidades y alzar la voz sobre los retos que enfrentan. Contrario a lo que su nombre sugiere, quienes participan destacan que no se trata de un concurso de belleza, el verdadero trasfondo de esta tradición es designar a representantes de la cultura y la identidad de la zona ejidal de la CDMX.

“Es un espacio de representación para todas nosotras”, explica María Fernanda Correa, ganadora de la edición 2024. “Nosotras somos portavoces, somos representantes de las comunidades de donde venimos y también somos agentes de cambio”, agrega.

Para la edición de este año, que empezó el 6 de abril y concluirá el día 13, La Flor Más Bella del Ejido seguirá rompiendo estereotipos a través de capacitaciones en materia de equidad de género, pero también mostrará a sus visitantes la oferta cultural de la zona ejidal, un espacio a menudo invisibilizado por el urbanocentrismo capitalino. Música, danza, gastronomía, arte textil, un desfile de trajineras alegóricas y más eventos podrán disfrutarse de forma gratuita.

En esta ocasión, 32 jóvenes compiten por un estímulo económico de $50,000, pero sobre todo por el honor de representar a la zona ejidal de la capital.

El evento no sólo involucra a mujeres de Xochimilco, sino también de las 12 alcaldías capitalinas que tienen terrenos ejidales. Eso incluye a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Tlalpan.

De “florecitas de chinampa” a adultas mayores

El origen de La Flor Más Bella del Ejido se remonta a la época prehispánica, cuando los pueblos originarios rendían culto a Xochiquetzalli, diosa de las flores. Cada calpulli o barrio elegía a una joven como encargada de realizar una ofrenda floral a la deidad. Con la llegada de los colonizadores, la tradición se modificó para coincidir con el rito católico del Viernes de Dolores.

La fiesta fue adquiriendo los tintes que hoy conocemos hace 238 años. Inicialmente se realizaba en el Paseo de La Viga, pero el crecimiento de la mancha urbana hizo que en 1954 la sede se trasladara a Mixquic, en Tláhuac. Y finalmente, desde 1955, se estableció en Xochimilco, donde ya es uno de los eventos más importantes del año.

La inclusión del concurso en la celebración es más reciente. En 1921, un periódico de circulación nacional realizó una convocatoria para elegir a “La india bonita”. Ya en 1936 el certamen pasó a conocerse como La Flor Más Bella del Ejido y su objetivo era mostrar a una representante de la belleza mestiza mexicana.

Hay cuatro categorías: “Florecitas de la chinampa”, para niñas; “Capullo de primavera”, para adolescentes; “La Flor Más Bella del Ejido”, que es la categoría principal para jóvenes de 18 a 23 años, y “Adultas mayores”, donde participan mujeres de 60 años en adelante.

Ana María Arellano Urrutia, de 64 años, obtuvo el primer lugar en la categoría de adultas mayores en 2024. Ella destaca la importancia de darles voz también a ellas: “Es un grito que traemos aquí adentro. Nosotras vivimos un Xochimilco maravilloso, un paraíso. Xochimilco es un paraíso, pero también hay que cuidarlo para que no muera”.

Suenan las voces de las flores

Y es que, en efecto, más que de belleza, La Flor Más Bella del Ejido se trata de la voz de las mujeres y de lo que tienen que decir sobre sus comunidades.

En entrevista con Chilango, Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, explica que “no es una competencia de belleza desde los parámetros tradicionales“ y para elegir a las ganadoras se consideran otro tipo de criterios. “Son mujeres que conocen su territorio, su cultura, su identidad y que, sobre todo, están dispuestas a ser embajadoras culturales y portavoces de su comunidad”.

Por ejemplo, el mensaje que le dio a Ana María el triunfo en 2024 tuvo que ver con el reconocimiento del deterioro que vive Xochimilco y la necesidad de conservar sus áreas naturales.

En la categoría principal también se hacen escuchar las voces de jóvenes que visibilizan territorios y trabajos muchas veces ignorados o poco reconocidos. Un caso es el de Paola Amaro, ganadora del tercer lugar el año pasado (a ella se le conoce como Flor de Rocío, debido a que a cada participante se le asigna el nombre de una flor).

“Yo soy del cerro, soy de las montañas de Xochimilco. Cuando fui creciendo y me empapé un poquito más de qué era la festividad, decidí participar porque me di cuenta de que no siempre se nos tomaba en cuenta”, explica la joven oriunda de San Andrés Ahuayucan.

Clarissa Hernández, o Flor de Amaranto, obtuvo el segundo lugar el año pasado. Ella trabaja en la siembra de hortalizas y decidió representar a la zona chinampera: “Los chinamperos me animaron y me dijeron que desde hacía mucho tiempo no había en La Flor Más Bella del Ejido una participante que sembrara en las chinampas. Por eso me animé para representar a la zona lacustre de Xochimilco”.

Este 2025 la Flor Más Bella del Ejido intenta seguir desmarcándose de los estereotipos de belleza a través de la inclusión de un nuevo elemento: capacitaciones sobre perspectiva de género para todas las personas involucradas, desde las concursantes hasta el jurado.

“Es un curso donde se enseñará la mínima concepción de lo que significan conceptos como diversidad, género, feminismo y algunas cosas más de las que a veces desconocemos la demarcación”, añade Circe Camacho.

De acuerdo con la alcaldía Xochimilco, se espera que esta semana La Flor más Bella del Ejido, Xochimilco reciba a 50,000 visitantes. Además, la expectativa es que el evento deje una derrama económica de 15 millones de pesos