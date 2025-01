¿Viste ‘Al diablo con los guapos’? Andy Zuno retoma su temazo ‘No te puedo olvidar’

El actor, presentador y cantante Andy Zuno complace a sus fans lanzando como sencillo de su disco ‘Esto no ha terminado’ el tema de la famosa telenovela con Allisson Lozz

En 2007 se estrenó Al diablo con los guapos , una historia que además de seguir el enredoso amor entre Mili (Allisson Lozz) y Alejandro (Eugenio Siller), tenía temas musicales que quedaron en la memoria de lxs fans como el homónimo, interpretado por Lozz y K-Paz de la Sierra (porque estaba de moda el duranguense), y “No te puedo olvidar” de Andy Zuno, también actor en la telenovela.

Justo esta última canción ha resistido al paso del tiempo: la gente no ha podido olvidar la interpretación de Hugo (personaje de Zuno) con la que le pedía otra oportunidad en el amor a Mili, quien se muestra atónita ante la balada. “Siempre que lanzo un sencillo, sobre todo ahora que estoy en el regional, la gente me pide a través de redes sociales que vuelva a cantar esta canción”, compartió el histrión y cantante en un comunicado.

Y por eso mismo, Andy Zuno retoma el tema “No te puedo olvidar” para convertirlo en sencillo de su más reciente disco, Esto no ha terminado . Una manera en la que parece rendir un homenaje a esa telenovela que fue muy importante en su carrera profesional.

“Marcó un antes y después importantísimo [en mi vida]. Fue el primer proyecto grande de la televisión que tuve, venía yo de hacer teatro y de la licenciatura en Actuación, estaba muy ávido de un proyecto como este y la verdad es que era la telenovela de mis sueños, o sea, el modelo de telenovela con el que crecí”, expresa en entrevista.

El sencillo no viene solo, pues también cuenta ya con videoclip oficial. Zuno observa en él “una hermosa analogía” entre la versión original y la nueva. Si antes cantaba en un escenario para expresar sus sentimientos ante la protagonista y un grupo de extras, vuelve a hacer lo mismo a 18 años del lanzamiento, pero ahora sí frente a un público de verdad.

“El video es de una presentación en vivo mía, el público está ahí para verme, muchos de ellos me conocen desde entonces y se han venido acumulando a través de los años. Es una especie de tributo, como decir: ‘allá estábamos, aquí estamos y aquí seguiremos’”, medita.

Esto también significa una mirada hacia el pasado y a su evolución, porque Andy Zuno ha logrado conjuntar en su carrera las facetas de actor de cine, televisión y teatro, así como de cantante y hasta presentador, lo cual lo hace sentir afortunado. Sin embargo, ¿en qué punto encontró su lado musical?

“Lo que ocurrió en realidad es que siempre lo perseguía a la par de la actuación. Mi primer demo musical lo grabé saliendo de la prepa, a los 18 años. Invertí mis ahorros y ha sido un camino largo, de búsqueda, puntos de inflexión. “No te puedo olvidar” en Al diablo con los guapos, por ejemplo, fue la primera vez que a nivel profesional reaparece la música y me dice ‘este es otro camino’. Desde entonces me sigue”, explica.

Si bien su voz se ha escuchado en el teatro musical, como en Mentiras, actualmente está enfocado en el regional. Esto no ha terminado es su segundo corte con un soundtrack de este género; el primero fue Soy tu amante (cuyo tema homónimo llegó hasta el Grammy Latino) y ya antes había tocado el pop con RadioRetroPop. Aunque en su camino lleno de versatilidad no está el probar con los corridos tumbados o incluso los sonidos urbanos. Los ve como “zapatero a tus zapatos”.

“Los dos, en su expresión más pura, no sólo son un género, sino un movimiento. Es decir, sus letras y su discurso tienen una mística y la verdad es que no me interesa en lo personal cantar corridos tumbados porque no quiero hablar de ciertas cosas. La música, para mí, es un vehículo para transmitir otro tipo de historias. Lo mismo el reguetón […]. No creo que tenga yo nada que decir en ellos”.



Mientras tanto, cada cinco o seis semanas se sumará a “No te puedo olvidar” y “Un día” una nueva canción hasta completar las 12 del disco Esto no ha terminado. También le espera a Andy Zuno un próximo estreno en cines con un largometraje en el que actuará al lado de Cassandra Sánchez-Navarro, Chema de Tavira, Jesús Zabala y David Chocarro.