Las reglas nuevas de la vida chilanga

Rentas, violencia de género, gentrificación, espacio público: el menú legislativo del año tuvo de todo y dejó huella

Entre corridas de toros sin violencia, rentas más controladas, castigos más duros a violentadores y uno que otro jalón de orejas a franeleros, 2025 fue un año movidito en el Congreso de la Ciudad de México.

Bajo la batuta del gobierno de Clara Brugada, la capital estrenó y ajustó leyes que tocaron temas clave para la vida chilanga: desde el bienestar animal y la defensa del derecho a la vivienda, hasta el combate a la gentrificación, la violencia contra las mujeres y el despojo de inmuebles. Aquí te dejamos el recuento de las reformas más importantes que marcaron la agenda legislativa del año que ya se nos va.

Fiesta taurina sin violencia



Con 61 votos a favor, el 18 de marzo el Congreso local aprobó la reforma a diversos artículos de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la CDMX, entre los que destaca la regulación de las corridas de toros sin violencia y prohibir la muerte del animal dentro y fuera de la plaza.

La modificación establece que los toros utilizados deben regresar a su ganadería una vez concluido el espectáculo. También elimina del uso de objetos punzantes como banderillas, espadas y lanzas, permitiendo sólo el capote y la muleta.

Asimismo, obliga a proteger los cuernos del animal y limita el espectáculo taurino a un tiempo máximo de 15 minutos de actuación para cada toro o novillo, con un límite de seis ejemplares por evento.

Combate a la gentrificación



El 16 de julio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Bando 1: Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, una iniciativa de 14 acciones para evitar la gentrificación y la expulsión de habitantes y negocios locales por otros de mayor poder adquisitivo, además del encarecimiento desmedido de las rentas en la ciudad.

Entre los aspectos más importantes de estas medidas destaca que los costos de arrendamiento no podrán aumentar más que la inflación reportada el año anterior. También establece un índice de precios de alquiler razonable para estabilizar las rentas en zonas de presión inmobiliaria.

Vivienda sin discriminación



El 20 de agosto, el Congreso capitalino aprobó la reforma al artículo 4 de la Ley de Vivienda para la CDMX. El objetivo es fortalecer el derecho humano a un hogar adecuado mediante la eliminación de prácticas discriminatorias que excluyen a quienes conviven con infancias o animales de compañía.

De esta forma se prohibió la restricción del acceso a la vivienda por cohabitar con menores de edad o mascotas, en concordancia con los principios de igualdad, no discriminación y con el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes.

Protección a las mujeres



El 13 de diciembre, el Congreso capitalino reformó y adicionó diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Cultura Cívica locales en materia de género y acceso a una vida libre de violencias para las mujeres.

Se trató de una actualización de la legislación en materia de sanción del abuso sexual, dotándole de perspectiva de género y sensibilidad a la diversidad sexual. Fortalece la definición y sanción de conductas violentas en contextos familiares y de pareja, e incluye medidas reeducativas dirigidas a los agresores para transformar patrones culturales, además de sanciones penales.

La reforma surgió a partir de una iniciativa presentada por Clara Brugada el 25 de noviembre con el objetivo de fortalecer la lucha y la erradicación de este tipo de comportamientos, y acompaña los 10 compromisos nacionales en la materia que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

Contra las amenazas y el despojo



El 13 de noviembre, los legisladores capitalinos modificaron el artículo 209 del Código Penal local para imponer de uno a dos años de prisión o de 90 a 360 días de multa a quien por cualquier medio amenace a otra persona con causarle un mal grave, así como a sus bienes, honor o derechos.

También avalaron incrementar las penas a quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia física o moral. La sanción mínima por el delito de despojo ahora es de cinco a seis años de cárcel, y la máxima, de 10 a 11 años más una multa de 200,000 Unidades Mínimas de Actualización (UMA).

La pena aumenta de siete a 11 años si se comete en contra de una persona mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a una comunidad indígena.

Prohíben vapeadores



El 15 de agosto, el Congreso local aprobó reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

De esta manera, se sancionará toda actividad relacionada con estos dispositivos, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

Sanciones a franeleros



En sesión extraordinaria del 15 de agosto, los diputados locales aprobaron aplicar sanciones de 24 a 36 horas de arresto inconmutable a los llamados “franeleros” cuando ocupen de forma indebida espacios públicos, es decir, cuando aparten u obstaculicen con cualquier objeto lugares de estacionamiento y exijan la obtención de un pago por vigilar, estacionar, cuidar o lavar vehículos.

Sistema de cuidados



Uno de los pendientes que quedó en el año fue la creación de la Ley del Sistema Público de Cuidados, iniciativa que la jefa de Gobierno presentó en agosto con el fin de erradicar la división sexual del trabajo, reconocer el valor de las tareas de cuidado y garantizar el cuidado como un derecho humano en la capital del país.

La iniciativa, que avanzará el año entrante, contempla servicios gratuitos de estancias para infantes de seis meses a seis años, casas de día para personas adultas mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías populares y comedores comunitarios.

Para el desarrollo de la infraestructura del Sistema Público de Cuidado, el Gobierno de la Ciudad de México contempla una inversión de 200 millones de pesos que se ejercerían durante un año.