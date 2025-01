Agenda: qué hacer en CDMX del 24 al 30 de enero de 2025

Teatro, clases, baile y la Noche de Museos te sorprenderán para finalizar enero del 2025. Eso sí, también será el comienzo de un nuevo capítulo con todo lo que se organizará en la CDMX por el Año Nuevo Chino.

Viernes 24

Oscuro viaje por la infancia

Algodón de azúcar, de Gabriela Ochoa, es una obra de teatro que podrá sonar dulce, pero en realidad te trasladará a un universo alucinante e incluso macabro. Dirigida a un público adulto, la historia sigue a un hombre que al hacer un pacto con tres payasos en una feria abandonada, terminará reviviendo episodios agridulces de su infancia. Se mantendrá en temporada hasta el 22 de febrero, con funciones los jueves y viernes a las 20:00, los sábados a las 19:00 y los domingos a las 18:00.

Dónde: Teatro Juan Ruiz de Alarcón de CU

Costo: $150 público, en taquilla y en www.teatrounam.com.mx

Sábado 25

Para recibir a la serpiente de madera

El 29 de enero iniciará un nuevo año chino que le corresponderá a la serpiente, y como ya es tradición, en la CDMX habrá varios eventos para celebrar. Algunos son el Festival Cultural de Año Nuevo Chino 2025 en el Cenart (el 25), con muestras de danza, música y más, de 11:00 a 18:00 horas; el programa del Museo Franz Mayer (el día 29), con taller de pintura en cerámica y lectura del horóscopo, de 18:00 a 22:00 por $100; y el tradicional desfile en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo el 1 de febrero, de 10:00 a 15:00.

Dónde: varias sedes

Fecha: del 25 al 1 de febrero

Domingo 26

¡Al mariachi de mi tierra!

En el marco del Día del Mariachi (celebrado el 21 de enero), el Mariachi Vargas de Tecalitlán se une al Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández para presentar ¡Al mariachi de mi tierra! Se trata de un evento irrepetible, no sólo por su única fecha, sino también porque combinará este tradicional género musical con la belleza de la danza en el Palacio de Bellas Artes.

Hora: 18:00

Costo: $1,440 y $1,708 en taquillas y en Ticketmaster

Lunes 27

Clases con pura gozadera

Raspa la chancla o lo que quieras con las clases de sonidero que se imparten a un lado de la estación Apatlaco del Metro y el Metrobús. Álvaro Galicia lidera las lecciones que abarcan varios géneros, por lo que podrás aprender a bailar salsa, cumbia, guaracha y hasta son montuno. Las clases se imparten de lunes a jueves, a las 19:30 (para principiantes) y a las 20:30 (intermedi o xs).

Costo: $40 la clase y $50 dos clases

Facebook: Alvarito Bailarín

Martes 28

Prepárate para su concierto

Linkin Park dará show este 31 de enero en el Estadio GNP y, si eres muy fan, te encantará saber que habrá una pop-up store con artículos de la banda. Podrás comprar merch exclusiva con diseños mexicanos, discos, gorras, stickers, pósters y más. Recuerda que el sexteto llega con su From Zero World Tour para presentar a su nueva vocalista, Emily Armstrong, y el disco From Zero.

Dónde: VAVAVA Shop (Gral. Prim 12, col. Centro)

Fecha: 28 al 30 de enero, 12:00 a 20:00

Miércoles 29

Charla con una vedette real

La mismísima Lyn May estará en el Museo del Estanquillo para lucirse en la Noche de Museos participando en la charla “Vestir la noche: vestuario de vedettes”. ¿El tema? Los increíbles vestuarios que marcaron la época dorada del cabaret en México. La actividad se realizará en la terraza del recinto y, aunque la entrada es libre, el aforo está limitado a 70 personas; llega temprano.

Dónde: Isabel La Católica 26, Centro Histórico

Hora: 19:00

Jueves 30

Rumbo a la Semana del Arte

Somos, el festival de música electrónica y arte, regresa a la CDMX tras un par de ediciones en el Pacífico mexicano. Este evento inspirado por la comunidad LGBTQ+ será mucho más que una gran fiesta, pues además de tener un lineup increíble, contará con actividades diurnas en Revuelta Queer House y hasta un ball que sorprenderá con música y moda en su primera noche.

Fecha: 30 de enero y 1 de febrero

Costo: $1,550 y $2,850 en la plataforma RA