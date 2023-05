Las unidades de análisis y contexto permiten salvar a las mujeres de delitos tan graves como el feminicidio: Ernestina Godoy

En el marco de la violencia de género, las Unidades de Análisis y Contexto resultan herramientas importantes para crear Política Criminal desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), afirmó su titular Ernestina Godoy Ramos.

Lo anterior lo señaló durante su participación en el foro Unidades de Análisis y Contexto para Atender la Violencia Feminicida. Experiencias y Retos, organizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), con la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Al explicar las acciones emprendidas en la capital del país, desde la institución que encabeza, la abogada de la ciudad manifestó que dichas unidades permiten situar los hechos dentro de las circunstancias geográficas.

De esta manera se genera una metodología que permite conocer los riesgos para víctimas y salvar a las mujeres del peor de los delitos que se puede cometer contra ellas, que es el feminicidio.

En el evento encabezado por Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Godoy Ramos detalló también que este nuevo concepto nace de la transición por la que atraviesa la institución en su paso de Procuraduría a Fiscalía, donde más allá de sólo un cambio de nombre, se implementan acciones que realmente sirvan en beneficio de la sociedad.

De esta manera, ahondó, se tiene que hacer una introspección sobre la forma de trabajo y con ello cambiar con la manera de investigar, mediante procesos, protocolos o lineamientos de la organización de la institución, que deriven en un cambio profundo.

“A las fiscalías no nos toca la prevención, nos toca desafortunadamente cuando ya sucedieron las cosas, pero siempre lo he dicho: no hay mejor prevención que evitar la impunidad”, destacó Godoy Ramos.

Buscamos que los espacios universitarios sean libres de violencia, donde las mujeres puedan sentirse libres y seguras. Es una forma de responder a las exigencias sociales por violencia de género pic.twitter.com/sb1t7GyYrp — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 4, 2023

Es por eso que, expuso, desde la FGJCDMX se han creado acciones precisas y contundentes en aras de erradicar la violencia de género, como es el caso del Atlas de Feminicidios, en el que se concentran casos desde 2019, por alcaldía.

La fiscal general también puso de manifiesto la importancia que el Poder Judicial esté alineado con las Unidades de Análisis y Contexto, pues entre mejor preparados estén los jueces en este rubro, podrán generar sentencias no sólo a través de pruebas directas, sino del análisis de un contexto que permite demostrar actos de violencia.

Ernestina Godoy Ramos anunció que generó un compromiso con la CONAVIM para entregar siete informes integrales de análisis de contexto que tienen que ver con la violencia contra las mujeres.

Además, mencionó que actualmente la Unidad de Análisis y Contexto en la FGJCDMX trabaja en delitos contra mujeres, cometidos por las fuerzas del orden público, que van desde policías hasta instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en el mismo tenor de evitar la impunidad en todos los niveles.

En el evento también participaron Laurean Saturnino Regalado, titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres de la Fiscalía General de la República; Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado de Quintana Roo; así como Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.