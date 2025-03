Lo nuevo, lo chido y lo que debes saber del Vive Latino 2025

La edición 25 llega con un homenaje a Pau Donés, el adiós de Sepultura y el debut de Meme del Real como solista. ¿Qué más te depara este 15 y 16 de marzo? Te lo contamos

El Vive Latino llega a una edición más, pero no a cualquiera, sino la número 25; un cuarto de siglo de uno de los eventos musicales más importantes de México. Algunxs lo recordarán como puro rock y extrañarán esa faceta, mientras otrxs lo siguen gozando sin reprochar su apertura a más géneros, como la cumbia y el regional, que le siguen dando sentido a su nombre completo: Festival Iberoamericano de Cultura Musical.

Sin importar cómo hayas tomado su evolución, el Vive Latino (VL) siempre tiene algo para todxs. Y en esta ocasión, más de 60 bandas y artistas serán las encargadas de crearte uno de los mejores recuerdos del año. Puede que ya tengas en la mira a quiénes no te vas a perder este 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros, pero si no, acá te damos info para que conozcas las sorpresas y lo que no debes olvidar.

Las novedades

El año pasado, Scorpions canceló su participación en el Vive Latino debido a los problemas de salud de su vocalista, Klaus Meine. Sin embargo, el grupo está listo para cantar temazos como “Rock You Like A Hurricane” y “Wind of Change”.

Junto con la banda alemana también llegan por primera vez al festival Rüfüs Du Sol, Motel, Kany García, Duncan Dhu, Eden Muñoz, Keane (en la versión mexicana del VL), Los K’Comxtles, The Guapos, Vilma Palma e Vampiros y Macario Martínez, por mencionar algunos.

Motel se integra con éxitos como “Dime ven” y “Lejos estamos mejor”, pero también con su EP Vida cíclica (2024), que lanzó tras una década sin entregar nuevos materiales discográficos. Kany García, en cambio, viene a México en la recta final de García Tour, arrancando en la CDMX para recorrer después 15 ciudades más del país.

También Macario Martínez buscará seguir conquistando a cientos de personas, luego de viralizarse en redes con su “Sueña lindo, corazón”. Mientras que las superbandas Los K’Comxtles y The Guapos se suben al escenario con identidades frescas para sus integrantes, que ya han pasado antes por el festival.

Pero no sólo los de “primer ingreso” tienen sus detalles. Aterciopelados compartirá su proyecto Genes rebeldes, que ya casi terminan de completar en plataformas digitales. Meme del Real, a quien hemos seguido como integrante de Café Tacvba, se estrena como solista y, en lo que sale su álbum, dará una probada de su nueva faceta que incluye el sencillo “Princesa”. Y ante nuevos comienzos, también llegan cierres como el que tendrá Sepultura, que le dice adiós a México trayendo su gira de despedida al Vive Latino.

Lo chido

Siendo un festival con raíz rockera, será un deleite para lxs fans del género poder escuchar a viejos conocidos como Caifanes (que recién estrenó el tema “Y caíste”), Zoé, El Gran Silencio, Molotov, Víctimas del Doctor Cerebro, División Minúscula, El Haragán y Compañía, Nortec Collective: Bostich + Fussible (que cumple también 25 años), Porter, La Lupita y El Cuarteto de Nos.

Pero también es bueno darle entrada a otras propuestas como las de Arde Bogotá, Royal Republic, Astropical, León Benavente, La Santísima Voladora, Midnight Generation y Usted Señalemelo. Además, regresa el bailongo con Los Ángeles Azules y se armará el relajo con Eden Muñoz.

El imperdible de esta ocasión es Jarabe de Palo, que rendirá tributo a su vocalista Pau Donés, fallecido en 2020 por cáncer de colón. También serán recordados los guitarristas Javier Bátiz y Lino Nava (de La Lupita).

Otra sorpresa es Música pa’ mandar a volar, “un acto de despecho sin precedentes” donde Saúl Hernández y

Leonardo de Lozanne se unen a estrellas del pop como Belinda, Daniela Romo, Napoleón, María José y Yuri para interpretar himnos al desamor que han marcado generaciones. Y por supuesto que no faltarán el standup, las master class en la Aldea Musical y la lucha libre.

Que no se te pase

El Estadio GNP Seguros (Viaducto Río de la Piedad s/n, col. Granjas México) te recibirá este fin de semana a partir de las 13:00, para que midas tiempos entre los cinco escenarios, las actividades y las activaciones que habrá en el Vive Latino. Recuerda tener a la mano tu boleto para agilizar tu acceso. Viste de la forma más cómoda posible para disfrutar al máximo.

Si aún no tienes tu boleto, puedes adquirirlo en Ticketmaster desde los $3,599 (individual general). Puedes consultar el lineup completo y por día en la página web oficial del evento y en sus redes sociales. De nuestra parte, te dejamos aquí el mapa para que no te pierdas.

Mon Laferte, Foster the People, Scorpions, Siddhartha, Keane, Rüfüs Du Sol y Sepultura son algunos de los actos principales del Vive Latino 2025. Consulta la cartelera en los canales oficiales del festival www.vivelatino.com.mx y sus redes sociales (IG y X: @vivelatino)

