Los mejores platillos mexicanos del mundo

Sí, tu corazón no se equivoca, la comida mexicana es una delicia amada por todo el mundo, y por eso TasteAtlas incluyó en sus listas varios de nuestros fabulosos platillos

Por Cristina Salmerón*

TasteAtlas es una guía en línea que recupera lo mejor de la comida tradicional, aquella hecha con recetas auténticas, y toma en cuenta las reseñas de críticxs gastronómicxs así como artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares.

Por ejemplo, a nuestros chilaquiles les ganan los bollos de Serbia, el roti canai (pan plano) de Malasia, el pan de queso de Brasil y la bougatsa de Grecia (habrá que probarlos para ver si esto es verdad).

Juntando todos esos filtros de calidad, no sólo hablamos de los chilaquiles sino de muchos otros platos mexicanos que están en esta lista de categorías donde sólo entra el top 5 en el mundo. O sea que esto es cosa seria.

Ya no vamos a hacerla de emoción, aquí te dejamos sólo algunas de las categorías donde la comida mexicana se ubicó entre los cinco mejores platos del mundo.

Mejor sopa: gallina pinta (2° lugar)

Gallina pinta es una sopa tradicional mexicana originaria de Sonora. El nombre de la sopa significa gallina moteada y hace referencia a los coloridos ingredientes utilizados en su preparación: maíz blanco, chiles rojos y frijoles marrones.

Otros ingredientes incluyen trozos de rabo de toro, cebolla, ajo, sal, granos de pimienta y costillas de cerdo. Se cuecen en agua el rabo de toro, la cebolla, el ajo, la sal, los frijoles, la pimienta en grano, el maíz blanco y las costillas durante unas horas hasta que la carne y los frijoles queden bien tiernos. Los chiles se cortan en tiras y se agregan a la sopa antes de servirla en tazones hondos mientras aún están calientes.

Mejor plato de mariscos: camarones enchipotlados (1er lugar)

Los camarones enchipotlados son un plato tradicional mexicano originario del centro de México. Aunque existen muchas variaciones, el platillo generalmente se elabora con una combinación de camarones, tomates, aceite de oliva, chiles chipotles, jengibre, ajo, jugo y ralladura de naranja, sal y pimienta.

Los tomates se cortan por la mitad, se sazonan con sal y pimienta, se untan con aceite de oliva y se asan en el horno. Los camarones se marinan en una mezcla de tomates, pimientos picantes y jengibre. La ralladura y el jugo de naranja, el ajo y el jengibre se fríen en aceite de oliva y se cuecen a fuego lento durante unos minutos.

Luego se añaden los camarones marinados a la sartén y se cocinan hasta que estén rosados. Una vez listos, los camarones enchipotlados generalmente se sirven con arroz blanco o puré de papas como acompañamiento.

Envueltos: enchiladas suizas (2° lugar) y mulitas (5° lugar)

Irónico el nombre, pero las enchiladas suizas son un platillo popular mexicano que consiste en enchiladas cubiertas con una salsa a base de leche o crema. El primero se hizo en un restaurante Sanborns en la Ciudad de México.

El nombre del plato se puede traducir como enchiladas suizas porque los inmigrantes suizos introdujeron las salsas a base de lácteos en la cocina mexicana. Las mulitas a veces se describen como “quesadillas con esteroides”.

El platillo mexicano generalmente consiste en una tortilla crujiente rellena con trozos de carne asada, queso y aderezo de salsa o guacamole, aunque los rellenos pueden variar de un puesto de comida a otro.

El nombre del plato significa literalmente mula, haciendo referencia a que la comida es envuelta y trasladada de un vendedor ambulante al consumidor. Se recomienda cubrir cada mulita con otra tortilla y rociarla con jugo de limón.

Guacamole (4° lugar en dips y 3° en guarniciones)

El guacamole es un manjar mantecoso de fama mundial que se remonta al imperio azteca del siglo XVI. Es una mezcla saludable de puré de aguacates maduros, cebollas, chiles, tomatillos opcionales y condimentos seleccionados como sal marina y cilantro.

El guacamole a veces se prepara en el molcajete, donde se muelen cebollas, chiles y sal hasta obtener una pasta y se agregan a los aguacates triturados en trozos grandes.

Por supuesto, el guacamole es tan bueno como los aguacates con los que se prepara. Por lo general, se acompaña con chips de maíz, nachos o tortillas, por lo que el guacamole generalmente se disfruta como salsa. Independientemente de su posición en la mesa, lo único importante es servirlo fresco antes de que se oxide y cambie su color verde vivo a un tono marrón más oscuro.

Salsas: varios lugares

Bueno, aquí era difícil no arrasar, pero lo curioso es que la salsa número uno corresponde a Chila: chanco en piedra. Vamos a decirles que nuestro pico de gallo (salsa bandera) no es mejor por no ser ególatras, pero esta salsa chilena lleva tomates, ajo, chile, cebolla, aceite de oliva, sal, pimienta y perejil o cilantro. Casi igual, pero conquistó más corazones. Ni modo. Pero el yucateco chiltomate, la salsa macha y la salsa mexicana hicieron el uno, dos y tres.

¿Estás de acuerdo con estas distinciones? ¿Cuáles agregarías tú?

*Texto adaptado para + Chilango