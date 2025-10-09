Lugares de la CDMX a los que TikTok te hará ir

Nos aliamos con varios influencers para recorrer una serie de sitios chidos de nuestra ciudad. Escanea los códigos QR para que veas los videos de cada lugar

Por Bernardo Morales*

De unos años para acá, las redes sociales se han vuelto nuestra guía, nuestro buscador y hasta nuestro gurú espiritual (en algunos casos). Piénsalo, ¿cuántas veces no has dicho “lo vi en TikTok”?, ¿cuántas veces has ido a un lugar que se te antojó porque lo viste en un video de 60 segundos?

Chilango es la guía de la CDMX por excelencia, por lo que no queríamos quedarnos atrás y nos aliamos con nuestros amigos de TikTok para visitar una serie de lugares de la CDMX y contarte cositas que quizás no conocías y animarte a que tú también puedas visitarlos. Para esto, decidimos sacar a algunos creadores de contenido de sus zonas de confort y la cosa se puso buena.

Kayak en Xochi

¿Alguna vez te imaginaste ver el kayak desde una trajinera en medio de los canales de Xochimilco? Nosotros quisimos dejar de imaginarlo y por eso nos fuimos con Ale Hervi (@ale.hervi) y Luis Méndez (@luismendez1405) a hacerlo. La aventura comienza muy tempranito, por ahí de las 05:00 o 06:00 de la mañana. Después de recibir algunas indicaciones, nos subimos a nuestros kayaks para comenzar a remar. Aunque al principio puede costar un poco agarrarle la onda, la verdad es que una vez que lo logras es algo muy fácil y, si le metes prisa, llegarás a tiempo a un espacio abierto para ver el amanecer entre neblina, árboles y pura naturaleza, algo que pocas veces vemos los chilangos, la neta. El broche de oro fue el cafecito de olla que nos dieron ahí mismo en el kayak para disfrutar el espectáculo.

El recorrido dura más o menos unas dos horas y tú puedes ir decidiendo qué ruta tomar, aunque siempre hay recomendaciones por parte de los expertos. Nosotros elegimos a Xóchitl Eco Kayak (@xochitl.eco.kayak) para que fueran nuestros guías. Regresando nos esperaban con un desayuno recién hecho y delicioso.

https://www.tiktok.com/@chilangocom/video/7553417469533146386?lang=es

Bosque de Tlalpan

Sí, seguramente alguna vez has visitado este pulmón citadino, pero si aún no lo has hecho, quizás es momento de que te lances. En el video que hicimos con Ana Lozano de Comelones México (@comelones_mex) y Oscar Broll (@oscar_broll) nos contaron algunas historias que quizás no habías escuchado, como la del tronco del duende o la piedra de Ro, aunque si quieres saber de qué hablamos, vas a tener que ver nuestro video.

El Bosque de Tlalpan es un lugar increíble para poder correr, andar en bici, hacer senderismo o simplemente ir a relajarte del ajetreo y bullicio de la ciudad, te recomendamos ir alguna vez y respirar un poquito de aire fresco que no te haría nada mal.

https://www.tiktok.com/@chilangocom/video/7554419487651532039?lang=es

Estudios Churubusco

Un lugar emblemático de la CDMX que seguro conoces pero al que quizás jamás has entrado. Aquí descubrimos que este lugar no sólo es mágico, sino icónico, pues aquí se han grabado grandes producciones mexicanas e internacionales y hasta conocimos a la persona que hizo la tabla donde Rose dejó que Jack se hundiera y los escudos de Troya, entre un montón de otras cosas. Si quieres descubrir cuáles, Valentina Batta (@valentinabatta) te lo cuenta en nuestro video.

Por si fuera poco, los Estudios Churubusco están de aniversario cumpliendo 80 añotes, siendo un espacio para la creatividad y los sueños. ¿Te gustaría ir? Sólo tienes que escribirles y agendar una visita para recorrer sus pasillos y descubrir cada secreto que guardan. La neta es que vale muchísimo la pena.

Centro Histórico

Sí, sí, ya sabemos que has ido al Centro Histórico una infinidad de veces, pero estamos casi seguros que nunca has notado un montón de placas con datos históricos que están por ahí entre todos esos edificios antiguos y tiendas. Por eso, nos lanzamos con Rodrigo de Historias Chidas (@historiaschidxs) que es experto en historia y nos contó un montón de curiosidades que no sabíamos del Centro Histórico de nuestra hermosa ciudad.

¿Quieres descubrirlos todos? Basta con darte una vuelta por las calles y observar con detenimiento en las paredes, aunque también puedes echarle un ojo a nuestro video para que vayas menos perdido. A nosotros nos encantó conocer más de la historia de la capi, nos hizo sentir más chilangos y orgullosos.

https://www.tiktok.com/@chilangocom/video/7556685521594993932?lang=es

Donceles

Otro increíble espacio de nuestra ciudad en el que quizás has pasado cientos de veces sin prestar mucha atención es la calle de Donceles, también en el Centro Histórico, llena de librerías antiguas con ese olor tan peculiar y delicioso. Para descubrirla más a fondo nos fuimos con Adrián Chávez (@nochaveznada), quien esta vez dejó sus tés para contarnos algunos datos como dónde está la casa de Aura, cómo nació la tradición de vender libros o qué es lo que puedes encontrar en estos lugares a los que nunca te has atrevido a entrar.

¿Sabías que donceles es el masculino de doncellas? Pues ese dato y otros más interesantes podrás verlos en nuestro videíto. ¡No te lo pierdas!

@chilangocom ¿Chávez o no Chávez? 🤓 La calle de Donceles es famosa por sus librerías de viejo y @Adrián Chávez nos contó varias curiosidades de esta calle histórica. 📚🏛️ Sal a pasear por sus adoquines y cuéntale a tu casi algo estos datos chidos que descubriste con #TikTokMeHizoIr en tu próxima visita. ✨ #Chilango #cdmx ♬ sonido original – Chilango – Chilango

Como verás, la CDMX está llena de lugares increíbles y cotidianos que siempre pueden ofrecerte algo más de lo que ves a simple vista. Esperamos que pronto puedas visitar alguno o todos estos lugares y puedas decir “TikTok me hizo ir” o “lo vi en Chilango”.

En una encuesta de la organización The CIU a más de 2,000 usuarios de TikTok en México, 7 de cada 10 afirmaron les ha ayudado a expandir su acceso a la cultura y al arte, y 58% han visitado un lugar debido a recomendaciones vistas en la plataforma

74.1 millones de usuarios de TikTok mayores de 18 años hay en México

*Texto adaptado para Chilango Diario