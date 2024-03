Lugares para escapar de la CDMX en Semana Santa

Están cerca de la ciudad, llenos de naturaleza e incluso con aguas para darse un chapuzón y un descanso de la agitación cotidiana

Cercanas a la Ciudad de México, accesibles, económicas y refrescantes, así son algunas de las propuestas de lugares turísticos para visitar que te presentamos durante estas vacaciones de Semana Santa. Aún cuando sólo tengas un par de días libres, la corta distancia y las actividades que encontrarás en estos pueblos te permitirán desconectarte unos momentos del intenso calor de la ciudad, la contaminación y la rutina.

Grutas de Tolantongo

A 200 kilómetros de la capital chilanga está uno de los atractivos naturales más refrescantes de la temporada, ubicado en Cardonal, Hidalgo, que cuenta con un sistema que incluye cascadas, una gruta, un túnel, pozas naturales y modificadas, albercas, un puente, tirolesa y un río. Además, tiene hospedaje, restaurante, una zona de campamento, baños, regaderas, vestidores, servicio médico básico y personal de seguridad.

Entrada general con acceso a todos los atractivos: $200

Horarios: 8:00 – 22:00 horas

Balneario Municipal El Bañito

Este balneario está ubicado en el pueblo mágico de Ixtapan de la Sal. Es reconocido por sus aguas termales con propiedades medicinales, así como sus albercas de aplicación de barro, masajes terapéuticos y tinas de hidromasaje. También hay espacios para los más pequeños, en caso de que viajes con ellos. Este lugar cuenta con un área infantil, albercas, toboganes y zona de palapas para disfrutar de los alimentos.

Entrada general: Desde los $40 hasta los $110.

Sólo aguas termales: adultos en $95, niños de dos a 10 años $70 y adultos mayores con credencial del INAPAM $40

Aguas termales con tinas de hidromasaje: adultos en $110, niños de dos a 10 años $100 y adultos mayores con credencial del INAPAM $60

Horario: 6:00 – 17:00 horas.

Balneario de Tonatico

El balneario del Pueblo Mágico de Tonatico tiene albercas de aguas termales, toboganes, área de juegos infantiles, así como espacios de asadores. De acuerdo con el gobierno del Estado de México, este lugar es abastecido por varios ojos de aguas termales, a las cuales se les atribuyen propiedades curativas por su alto contenido de minerales y su temperatura mayor a 37 grados centígrados. Se ubica en Carretera Federal Taxco-Ixtapan de la Sal, Tonatico, Estado de México.

Entrada general: $120 adultos; $80 niñas y niños, $60 adultos mayores y personas con discapacidad.

Horario: 7:00 – 19:00 horas

Mineral del Chico

Viejas casonas con techos de teja color rojo a dos aguas forman un paisaje provinciano y con encanto que evoca el antiguo esplendor minero de este Pueblo Mágico. Mineral del Chico forma parte del llamado “Corredor de la Montaña” de Hidalgo (junto a Huasca de Ocampo y Real del Monte, otros Pueblos Mágicos cerca de CDMX. La naturaleza es uno de los principales atractivos de Mineral del Chico, pues el Parque Nacional El Chico, declarado como reserva natural de México, tiene parajes bellos como Pueblo Nuevo, Las Ventanas, las presas Jaramillo, El Cedral, el Valle de los Enamorados, entre otros.

Laberinto del Ajusco

Si de plano no lograste salir de la ciudad o simplemente decidiste no hacerlo, también puedes darte una escapada a la naturaleza. Dos hectáreas de laberinto hecho con árboles de dos metros de altura convierte al Laberinto del Ajusco en una experiencia que sí o sí debes vivir en la Ciudad de México. Este espacio es una réplica del laberinto del Castillo de Hever, ubicado en Gran Bretaña. Además de recorrer este laberinto que parece no tener fin, también hay visitas guiadas por la casa tipo Tudor (estilo que hace referencia a la arquitectura medieval de Inglaterra) y también hay una zona de camping por si deseas pasar la noche en el bosque. El lugar es muy seguro pues cuenta con vigilancia las 24 horas. Y aunque probablemente sí te pierdas un rato dentro del laberinto, siempre hay guías pendientes de que encuentres la salida.

Entrada general: $100 por persona.

Servicio de camping: $200 por persona

Horarios: Lunes a viernes, 9:00 – 22:00 horas; sábados y domingos, las 24 horas.

Bonus

Aquismón

Si tienes un poco más de tiempo disponible para viajar y buscas perderte en la naturaleza, te recomendamos altamente el pueblo mágico de Aquismón, en San Luis Potosí, que tiene una oferta ecoturística y de aventura espectacular. Entre cascadas, cuevas y cañones, el escenario natural es maravilloso. Debes de visitar la cascada de Tamul, donde puedes hacer rapel o recorrer el río en kayak; también es imperdible el “sótano de las golondrinas”, un abismo natural de 60 metros de diámetro y 512 de profundidad –es el sexto más grande del mundo–. O si lo que quieres es acampar, hacer senderismo o espeleología, ve a las cuevas de Mantetzulel, unas cavernas preciosas. Además, hay balnearios, por si solo quieres descansar y comer unas enchiladas potosinas.