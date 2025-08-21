Medio siglo de resistencia artística

El Museo Universitario del Chopo ha preparado una exposición retrospectiva para conmemorar 50 años como lugar de encuentro de propuestas artísticas y culturales

Por Cultura UNAM*

Ubicado en el corazón de la colonia Santa María la Ribera, el Museo Universitario del Chopo (antes Palacio de Cristal), ocupa un recinto nacido de la vanguardia arquitectónica de los albores del siglo XX europeo, que desde su llegada a México ha experimentado diversas metamorfosis identitarias. Fue pabellón de exposiciones, Museo de Historia Natural, para más tarde convertirse en la meca de la contracultura de lo que alguna vez fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Para honrar buena parte de este pasado, este 2025 el Museo Universitario del Chopo celebra 50 años de historia con la muestra “Era un árbol y se convirtió en un bosque”, exposición que reflexiona sobre su tránsito como espacio de encuentro, creación y resistencia artística, a partir de un ejercicio curatorial colectivo a cargo de Sofía Carrillo, Israel García, Carlos Gasca, Sol Henaro y Karol Wolley.

La exposición recupera algunos contenidos y ejes de pensamiento que han atravesado la historia del icónico recinto universitario de la Santa María la Ribera, a partir de una investigación en sus propios acervos, tanto artísticos como documentales, además de complementarse con rastros ubicados en otros archivos, colecciones, así como algunas comisiones artísticas.

El Museo del Chopo y su historia

Inaugurado el martes 25 de noviembre de 1975, el Chopo ha reclamado su lugar tanto como un habitante del barrio y como referente en el panorama cultural mexicano. Con una estructura modernista de acero, estilo jugendstil, diseñada por Bruno Möhring en 1902 para la Exposición de Arte e Industria Textil en Düsseldorf, Alemania, el ahora museo fue desmantelado y trasladado a México en 1903.

Siete años después funcionaría como pabellón japonés en el festejo por el Centenario de la Independencia en 1910. Posteriormente el Chopo daría casa al Museo de Historia Natural, donde por décadas resguardó en su interior el famoso esqueleto de un dinosaurio, símbolo que hoy en día da nombre al emblemático Foro del Dinosaurio Juan José Gurrola, atracción que pobló las fantasías prehistóricas de muchas generaciones de visitantes.

En su historia, El Chopo ha tenido remodelaciones que han respetado su esencia arquitectónica al adaptar los espacios a las necesidades contemporáneas y de los públicos. La más significativa ocurrió en 2006, cuando se renovó el edificio mediante una intervención del arquitecto Enrique Norten, ejecutada por la Coordinación de Proyectos Especiales de la UNAM, a cargo del arquitecto Felipe Leal.

Dentro de sus momentos históricos más entrañables, destaca el nacimiento del legendario Tianguis del Chopo entre los muros del museo. Se trató de un espacio punk-rockero, que fuera pionero de trueque de discos, camisetas y libros, y que se convirtió en punto de encuentro fundamental de la contracultura mexicana antes de trasladarse a las calles aledañas.

Los talleres libres que aquí se ofrecen democratizaron el acceso al arte; los conciertos de rock que marcaron época y el cinematógrafo que proyecta cine alternativo y de culto han sido pilares en la formación de comunidades artísticas y culturales.

De ahí el título de la muestra “Era un árbol y se convirtió en un bosque”, pues desde hace medio siglo, la historia del museo se ha visto atravesada por proyectos que, a partir de lo artístico y cultural, han buscado dinamizar lo social, lo político y lo recreativo.

Su nombre proviene del chopo, el árbol que daba nombre a la calle donde se ubica. Este devenir de museo-árbol a museo-bosque nos narra cómo es que ha sido una red viviente de comunidades y formas de hacer y de pensar. La presente exposición por los 50 años de vida de este espacio nos remite a esta metáfora oportuna para pensar su evolución como centro de encuentros y refugio para propuestas diversas.

Una expo para celebrar su existencia

La muestra recupera desde el archivo momentos clave de este centro social travestido de museo, como el inicio del cinematógrafo, el origen de la Semana Cultural Lésbica Gay, la presencia de las artes vivas, la música o la escena del performance.

También es una oportunidad para que la gestión actual retrabaje y socialice la colección artística del museo, por lo que será exhibido un porcentaje importante de la misma.

La exposición cierra con un centro de documentación que dispone del archivo para la consulta libre, que nos permite percibir lo colectivo como eje vertebral de las memorias: un espacio donde los relatos pueden amplificarse, diversificar las imágenes y voces, las herramientas dinamizarse y matizar, potenciar o incluso cuestionar la narrativa ofrecida.

En este espacio se llevarán a cabo algunas sesiones públicas en torno a las memorias y el presente del museo. Además, como parte del aniversario y de la exposición, se prepara una publicación conmemorativa que se presentará en 2026.

La investigación estuvo a cargo de un seminario interno con parte del equipo del museo integrado por Sole Amido, Sofía Carrillo, Abril Castro, Liliana Cornejo, Israel García, Carlos Gasca, Gretha Hansen, Sol Henaro, Carina Lara, Claudia Manzanilla, Graciela Ordóñez, Karol Wolley y Gabriel Yépez.

La muestra “Era un árbol y se convirtió en un bosque” podrá verse desde hoy, 21 de agosto, hasta el 7 de diciembre de 2025. El museo se ubica en Dr. Enrique González Martínez 10, col. Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Además de la exposición, durante tres meses el Museo del Chopo ofrecerá conciertos gratuitos de Astrid Hadad y Liliana Felipe, ciclos de cine de terror y actividades para las infancias

El 25 de noviembre, fecha exacta del aniversario, se presentará “Quetzalcoatlus”, de Marta Palau. La obra evoca el proyecto museológico anterior del recinto: el Museo de Historia Natural

fecha exacta del aniversario, se presentará “Quetzalcoatlus”, de Marta Palau. La obra evoca el proyecto museológico anterior del recinto: el Museo de Historia Natural En octubre se distribuirá Voces: 50 años del Museo Universitario del Chopo, una publicación que reúne material de archivo, reflexiones y testimonios de la historia del museo

*Texto adaptado para Chilango Diario

