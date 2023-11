Recomendaciones para sobrevivir a la temporada invernal

Desde el tipo de ropa hasta la mejor manera de usar calentadores eléctricos, estos consejos emitidos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México marcarán la diferencia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México tiene una serie de recomendaciones a los capitalinos para prevenir enfermedades, accidentes y proteger a las mascotas de la temporada de invierno y disfrutar de las fiestas decembrinas.

Entre ellas están:

Usar ropa adecuada para conservar el calor corporal. Puede ser ropa térmica, chamarras, gorras, bufandas o guantes.

Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C, como naranja, guayaba, papaya, toronja, zanahoria, brócoli y espinaca.

Procurar respirar por la nariz y no por la boca.

Al salir de un lugar, caminar por la calle o hacer ejercicio al aire libre, cubrir nariz y boca con bufanda, pañuelo o tapaboca.

Tomar líquidos calientes para mantener la temperatura en nuestro.

La Secretaría de Salud invitó a la población mexicana, especialmente a niñas y niños, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con diabetes u obesidad a vacunarse contra la influenza en los centros de salud más cercanos a su entidad.

Evita accidentes en el hogar o lugares cerrados



Debido a que algunos lugares cerrados tienen un clima más frío que los abiertos, suelen utilizarse elementos adicionales que ayudan a controlar la temperatura, como calentadores (eléctricos o de gas) o el uso de chimeneas.

Sin embargo, aumenta la probabilidad de tener un imprevisto como intoxicaciones por el monóxido de carbono, un gas tóxico incoloro e inodoro producto de la combustión incompleta durante la quema de leña o al encender los calentadores.

Las recomendaciones para usar los calentadores de gas o eléctricos son:

Realizar mantenimiento a las instalaciones de gas.

Si usas anafres para calentar habitaciones, colócalos en lugares ventilados y apagarlos antes de dormir

Al utilizar la estufa para cocinar o bien calentar agua, vigila que la flama sea de color azul y no roja. En caso de que cambie de color, revisar el dispensador de gas.

Durante el día, ventila la cocina para evitar la acumulación de otros gases.

Se recomienda contar con un extintor y leer las instrucciones de su uso con anticipación. En caso de ya contar con uno, verificar la fecha de vencimiento y, en caso de que esté caducado, será necesario cambiarlo. La autoridad también aconseja instalar un detector de humo en cada piso del hogar.

Cuidado de las mascotas

Protección Civil de la Ciudad de México, mediante la Guía de Prevención en Temporada de Invierno, exhorta a los dueños de mascotas a protegerlos durante la época de frío, a través de cuidados como: vestirles con capas, abrigos o botas (si es necesario), usar shampoos hidratantes para baños en seco, cambiar la rutina de ejercicio en horarios donde el frío no sea intenso. En el caso particular de los perros, se recomienda no cortarles demasiado el pelo.