Sazón local para un escenario global

A través del programa “Menú del Día”, Placemaking México impulsará a las cocinas económicas para ser protagonistas culinarias en el Mundial

En las calles que rodean al Estadio Banorte abundan fondas o cocinas económicas que ven en el Mundial de 2026 una oportunidad única para que miles de turistas (tanto nacionales como extranjeros) sean testigos de una tradición culinaria casera que se sostiene a punta de sabor y comunidad.

Para fortalecerlas, la Fundación Placemaking México pondrá a su disposición el programa “Menú del Día” que consiste en capacitaciones gratuitas que brindan herramientas prácticas y accesibles para que mejoren su operación, formalización y conexión social con cada uno de los comensales.

“Estaremos lanzando la convocatoria a principios del próximo año. Solamente les pedimos su registro y su participación activa en el programa para que puedan terminar”, comparte Guillermo Bernal, fundador de la organización, en entrevista con Chilango Diario.

Impulso a la profesionalización y modernización

“Menú del Día” arrancó este 2025 como parte del programa “Backing International Small Restaurants”, que apoya a pequeños restaurantes de toda la ciudad. La intención es acompañar a las y los dueños de las fondas en un proceso de aprendizaje práctico para fortalecer su negocio y hacerlo más rentable.

En su primera edición, realizada entre junio y agosto, 50 fondas y cocinas económicas se inscribieron de manera puntual al programa y fueron capacitadas de manera presencial a través de cuatro módulos, los cuales ya se pueden consultar en YouTube:

Uso de suelo y regulaciones: explica los trámites, permisos y obligaciones necesarias para operar de forma legal y segura.

explica los trámites, permisos y obligaciones necesarias para operar de forma legal y segura. Administración de restaurantes : ofrece herramientas para la gestión diaria: planeación de menú, control de costos, manejo de inventarios, personal e higiene.

: ofrece herramientas para la gestión diaria: planeación de menú, control de costos, manejo de inventarios, personal e higiene. Estrategias de creación del lugar: introduce el enfoque de placemaking para transformar la fonda en un espacio con identidad, participación y arraigo comunitario mediante acciones ligeras, rápidas y accesibles.

introduce el enfoque de placemaking para transformar la fonda en un espacio con identidad, participación y arraigo comunitario mediante acciones ligeras, rápidas y accesibles. Economía social: se dan las herramientas financieras necesarias para mantener la economía del negocio y de todos los empleados.

“Es una capacitación de 100 horas, pero dejamos que vean los módulos que les interesan. Cada quien lleva sus tiempos, según sus necesidades”, explica Bernal.

Considera que muchos restaurantes de la CDMX, principalmente fondas, enfrentan algunos problemas para tener sus documentos en regla (normativa urbana, opinión de cumplimiento del SAT o permisos de protección civil, por mencionar algunos).

Además, comenta tres factores que impiden la formalización de este tipo de negocios:

Van “muy al día” en sus operaciones: “Tiene que ver con esa capacidad de planear a largo y mediano plazo su estrategia financiera. Es donde nosotros les apoyamos mucho”.

“Tiene que ver con esa capacidad de planear a largo y mediano plazo su estrategia financiera. Es donde nosotros les apoyamos mucho”. No hay inclusión digital: “Les apoyamos a que sean más digitales, que se encuentren en internet, en Google Maps, que puedan tener sus menús actualizados, sus fotografías listas”.

“Les apoyamos a que sean más digitales, que se encuentren en internet, en Google Maps, que puedan tener sus menús actualizados, sus fotografías listas”. Tienen miedo a la formalización: “No se encuentran al 100% en sus documentaciones. Es darles esa certeza para que estén bien, apoyarlos en temas muy puntuales para sacarlos adelante, despacio, pero con mucho éxito”.

Creando lugares en compromiso con la comunidad

Project for Public Spaces es una organización estadounidense fundada en 1975 que ha sido pionera en el movimiento Placemaking, el cual busca transformar espacios públicos (calles, parques, plazas) en lugares activos, seguros y comunitarios mediante proyectos de bajo costo y alto impacto. El concepto se empezó a implementar en México a partir de 2013.

El próximo año, la organización buscará apoyar a las fondas y los restaurantes pequeños cercanos al Estadio Banorte y las fanszone que instalará el gobierno de la CDMX. Entre los aliados gubernamentales al programa se encuentran la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina (Sedeco), el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX y el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes).

“Esta primera edición fue base para que aprendiéramos muchísimo de los materiales. La segunda edición estará más enfocada en atraer turistas, aficionados del futbol. Vamos a tener temas de traducción de menús a diferentes idiomas para que todos los visitantes puedan tener acercamiento a diferentes productos o sabores”, destaca Bernal.

Quienes estén interesados deberán estar atentos a las redes sociales de Placemaking México (Facebook, Instagram y X) o su página oficial (www.placemaking.mx) para conocer el proceso de registro. También pueden acudir a sus oficinas en Tabasco 311, en la colonia Roma Norte, para solicitar más información.

“El programa es muy cercano a esos restaurantes que nos encantan a todos pero que son los más vulnerables en todos los sentidos. Eso lo hace muy relevante. Hay restaurantes que hemos descubierto de esta primera edición que son muy cercanos a la gente, al corazón, y que dándoles el impulso pueden ponerse en el mapa y sacar el negocio adelante, que creo que es lo que buscamos, que les vaya mejor”, finaliza.

Las fondas son más que un lugar para comer: son refugios que mantienen viva una tradición que resiste al ritmo acelerado de la metrópoli. Son espacios donde el guiso del día alimenta a godínez, estudiantes y vecinos; sitios que sostienen la economía de nuestros barrios y que no debemos dejar morir