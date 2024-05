Sigue Contingencia Ambiental en el Valle de México; estos autos no circulan

La concentración de ozono alcanzó un nivel máximo de 156 ppb en la estación Gustavo A. Madero, señaló la Comisión Ambiental de la Megalópolis

La contaminación continúa este jueves con niveles altos en el Valle de México, por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.

En su reporte de las 15:00 horas, indicó que la influencia de un sistema de alta presión en la región central del país, genera condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado, radiación solar intensa y temperatura cercana a los 30 grados centígrados.

“La combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras el viento débil de dirección variable en el Valle de México ayudó a su acumulación, registrando a las 14:00 horas, una concentración máxima de 156 ppb en la estación Gustavo A. Madero (GAM)”.

Sin embargo, acotó que para el resto de la tarde, se esperan condiciones meteorológicas con cambios en el sistema de alta presión, las cuales podrán ser favorables para la dispersión de contaminantes.

A pesar de este pronóstico, para mañana viernes 24 de mayo, se aplicarán restricciones a la circulación vehicular de 05:00 a 22:00 horas, para los siguientes automóviles:

De uso particular con holograma de verificación 2.

De uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 3, 5, 7 y 9.

De uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos,de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación de 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non.

De carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o ” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.