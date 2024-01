Agenda de la semana: Entra a otras experiencias en CDMX

Esta vez te invitamos a bajar por el agujero de conejo para encontrarte con otras experiencias en CDMX como el ballet clásico inspirado en Alicia en el país de las maravillas y un speakeasy donde los villanos de Disney se reunirían para compartir sus fechorías. También podrás visitar Fondo de Bikini sin bajar hasta las profundidades del mar junto a Bob Esponja y ver otros mundos con libros que te llevarán a tu interior o la otra cara de México.

Viernes 19

En el país de las maravillas

Alicia, Ballet Clásico llevará al público a un mundo donde la lógica se tambalea, mientras la danza y la música cobran vida. La Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes presentan esta puesta dancística inspirada en las clásicas novelas de Lewis Carroll, con una mezcla de piezas de Dmitri Shostakóvich, Aram Khachaturian, Serguéi Prokófiev y Leonard Bernstein. Las funciones se realizarán los viernes 19 y 26, y los sábados 20 y 27 de enero, a las 13:00 y 18:00 horas.

Dónde: Centro Universitario Cultural (Odontología 35, col. Copilco Universidad)

Costo: $300 y $350, en Boletópolis

Sábado 20

Maleficio, para disfrutar

Este nuevo speakeasy te transportará a un espacio donde parece que los villanos de Disney se relajan. Aquí no sólo disfrutarás de un ambiente lujoso, también lo harás de una experiencia musical que mezcla desde Madonna hasta melodías de tus películas favoritas. Cada trago es una obra de arte, con nombres y presentaciones que evocan a las villanas; como ejemplo, Tu voz (caldero de la bruja del mar hechizado con ron, horchata y moras). Antes de irte, pruébate la corona y captura un momento perfecto en el trono.

Dónde: Ezequiel Montes 73, col. Tabacalera

Horario: Jue-Dom: 20-23:30 h

Domingo 21

Despierta tu imaginación

Imagine Museum buscará despertar tu capacidad de imaginar en un entorno fuera de lo común, donde puedes interactuar con sus instalaciones artísticas. Creado bajo la licencia del famoso Imagine Museum de Alemania, cuenta con ocho salas en las que experimentarás sensaciones divertidas. La entrada cuesta 199 pesos, pero los lunes baja a 149; compra en la página oficial .

Dónde: Manuel Villalongín 208, col. Cuauhtémoc

Horario: Lun-Jue: 12-20 h. Vie-Dom: 11-21 h

Lunes 22

Guía hacia tu interior

Luego de vivir la depresión, Marcela Palma comenzó la búsqueda de su sanación espiritual a través de distintos métodos ancestrales. Así es como la autora de ¿Quién soy? conoció la Recapitulación y, tras un infarto cerebral, escribió su primer libro para compartir las prácticas que le ayudaron a vivir de forma plena y descontaminada de las creencias e ideas de los demás.

Editorial: Shanti Nilaya

Formato: físico y digital

Martes 23

Un delicioso secreto

Con una propuesta moderna, Tokoya Nigiri Bar te hará pasar por una pequeña barbería antes de degustar sus alimentos. Pero no te preocupes, no es necesario que te apuntes a un cambio de look. Una vez dentro puedes elegir entre sentarte en la barra o en una mesa más privada para degustar sus platillos que siguen la tradición culinaria japonesa. La coctelería es imperdible.

Dónde: Hotel Intercontinental (Campos Elíseos 218, col. Polanco, Cuarta sección)

Horarios: Lun-Mié:13-23:30 h. Jue-Sáb: 13-00 h. Dom: 13-20 h

Miércoles 24

Come en Fondo de Bikini

No necesitarás bajar hasta una piña en el fondo del mar para visitar este restaurante de mariscos inspirado en Bob Esponja. Hay tostitos Mazatlán (a base de mariscos, cacahuates y más) y bebidas como el mojito de frutos rojos, que puedes pedir en tarro escarchado de Bob. Otra opción representativa del menú es la cerveza de litro con aguachile verde en la tapa.

Dónde: Esperanza 65, col. Industrial

Horario: Mié-Vie:14-21 h. Sáb: 14-22 h. Dom: 13-21 h

Jueves 25

La otra cara mexicana

Eduardo Antonio Parra presentará Sombras detrás de la ventana, una edición ampliada que incluye Desterrados (2013), en la Casa de Ediciones Era a las 19:00; también se transmitirá por FB Live en @EdicionesEra . Los cuentos de Parra, dijo el crítico Christopher Domínguez Michael, son una hazaña retórica: la de quien practica el arte de volver a contarnos una pesadilla.

Dónde: Mérida 4, col. Roma Norte

Costo: entrada libre