Un libro para gatitos y gatitas estoicxs

Meditaciones x Marco Gato Aurelio es el libro de Pictoline que tu alma necesita

“No se cansen de ser buenos, aunque ser bueno no sirve para mucho. Sirve para no arrepentirse con uno mismo”, dijo Pepe Mujica, el expresidente uruguayo recién fallecido cuya forma de pensar encaja en el estoicismo; él se declaraba partidario de esta corriente filosófica que vive en el libro Meditaciones, hoy revivido por Pictoline.

Así como Mujica, el emperador Marco Aurelio fue un fiel partidario del estoicismo. Él compiló a lo largo de su vida una serie de pensamientos y reflexiones que, aunque tienen más de 2,000 años, hoy siguen vigentes; releerlos es mucho mejor que cualquier libro de autoayuda.

Meditaciones x Marco Gato Aurelio. Estoicismo ilustrado para la vida moderna es la versión que trae al siglo XXI esos pensamientos del emperador y filósofo romano, pero de forma ilustrada, con humor y con ese estilo digerible que Pictoline se pinta solo para lograr.

Gato Aurelio, el estoico

Como buen libro de Pictoline, Meditaciones baja temas complejos a una comprensión sencilla. Esta vez hay un gato como protagonista y se llama Gato Aurelio, un claro guiño al gobernante romano.

Este michi es sabio y medio intenso, su tarea es hacer que una pareja que vive en el estrés se tome una pausa para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, a pensar en verdades como que no podemos controlar nada de lo que ocurre a nuestro alrededor, que no podemos evitar las adversidades diarias o que nunca podremos cumplir todos nuestros deseos. Todas ellas se desprenden del estoicismo y son sumamente liberadoras.

Eligieron a un gato porque es un animal que desde los egipcios se asocia con la sabiduría; aquí participa como un tipo de consciencia, una especie de Pepe Grillo.

Jorge Pinto, quien lideró la investigación, redacción y diseño del libro ilustrado por Blume Vermello, explica que con Gato Aurelio quisieron hacer muy digerible el pensamiento estoico: “Es quitarle el miedo a la gente de que estamos leyendo las frases de un emperador y filósofo de hace 2,000 años. Tenemos esa barrera de ‘esto es filosofía = es complicado’, quisimos quitarle la complicación y mostrarlo sólo como una conversación que una persona estaba teniendo consigo misma”.

El libro de “autoayuda” más viejo

“Considero a Meditaciones como el primer libro de autoayuda, incluso antes de que la autoayuda y la autosuperación se convirtieran en productos. Sólo que este libro no trata de venderte nada. Marco Aurelio lo que dice es que no tenemos control sobre la mayoría de cosas en la vida y es mejor si lo aceptas y dejas de querer tener todo en orden. Esa sinceridad es lo que necesitamos ahora”, dijo Jorge Pinto.

El escritor reconoce que hemos llegado a un punto de positividad tóxica, donde hay que meditar, hacer ejercicio, levantarnos temprano, trabajar mucho para ser exitosxs… “Marco Aurelio te dice las columnas básicas para llevar una vida más o menos virtuosa y en paz; te dice que escojas una o dos para trabajar en ellas”.

La carga de tantas cosas sólo nos ha llevado a un punto de no retorno para el estrés, el burnout o incluso enfermedades mentales. “Si tenemos ansiedad no es porque estemos en una etapa de la vida donde todo es especialmente caótico, estos mismos problemas existían hace 2,000 años. Entonces, lo que dice es ‘acepta que no tienes control sobre ello’”, dice Jorge Pinto.

Y si nos vamos al campo de la filosofía, también hay muchos libros sobre estoicismo, ya hay varias versiones sobre los escritos del emperador, pero este libro de Pictoline es una muy buena curaduría de esos recordatorios que Marco Aurelio se hacía a sí mismo y destila los pilares de su pensamiento en apartados como: Sólo tienes un trabajo, No te resistas, No te compliques, Ponte en orden y Escoge una dirección.

Retos y enseñanzas

Para Jorge Pinto, lo más difícil de hacer este libro fue destilar más de dos milenios de una filosofía entera en 165 páginas, pues no sólo se trata del pensamiento de Marco Aurelio sino de Séneca, Epicteto, Zenón de Citio y otros filósofos.

Para el equipo fue un reto bajar todo esto al lenguaje Pictoline, para que temas filosóficos como los que manejaban en el estoicismo puedan llegar bien digeridos y se conozcan por más personas que seguro lo están necesitando en su vida.

—¿Hemos dejado de ser estoicos?, le preguntamos a Jorge Pinto.

—No estamos siendo muy estoicos hoy en día y de ahí la necesidad del libro. Por ejemplo, si le tomamos una foto a las redes sociales hoy en día, diría que sí dejamos de serlo. Se ve una mezcla de enojo con miedo. Hay muy poca capacidad de feedback. Antes era emocionante entrar a internet, ahora no lo es.

—¿Qué les gustaría lograr con Meditaciones x Gato Aurelio?

—Tal como lo dice la primera frase del libro: “Hay veces que algo nuevo llega a tu vida justo en el momento que lo necesitas”. Ese momento indicado es en el que queremos llegar a las personas. Son verdades universales que sí urge leer, y este libro lo puedes leer en una tarde, mientras que el texto original puede ser un proyecto que te lleve varias tardes.

“Este libro contiene una sabiduría milenaria que te puede ayudar en la vida, pero si eso no pasa de inmediato, no te sientas mal”, dice Gato Aurelio como advertencia al inicio. Esta y más verdades que no te explotarán sino que aliviarán tu cabeza están en este ejemplar bien necesario.

Durante su mandato, Marco Aurelio tuvo la idea revolucionaria de tratar a la gente con justicia y procurar su bienestar sobre todas las cosas. Supo aprovechar que tenía como maestros a algunos de los mejores pensadores de la época