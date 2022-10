Vive Latino 2023: ¡Vienen los Red Hot Chili Peppers!

Fotografía: Shutterstock

La banda estadounidense vendrá a la Ciudad de México en el próximo Vive Latino 2023.

Los Red Hot Chili Peppers son una de las bandas de rock más conocidas a nivel mundial de los últimos 30 años. Canciones como Californication, Otherside, Snow (Hey Oh), Can’t Stop y Under The bridge son algunos de los éxitos que han hecho cantar a millones de fanáticos.

¿Cómo sabemos que vendrán a la CDMX?

El cartel del próximo Vive Latino 2023 reúne a bandas internacionales como nacionales, la información de quienes formarán parte del line up es una de las tendencias en redes sociales. Pese a no ser información confirmada por organizadores del evento una filtración del cartel a través de redes sociales deja entrever a las bandas participantes.

Ahora que ya sabes de la noticia, te contamos sobre quienes integran a los Red Hot Chili Peppers y un poco de la historia de la banda:

La alineación original viene desde 1982 cuando 4 amigos californianos se juntaron a tocar rock: Michael Balzary (Flea), en el bajo, Hillel Slovak (guitarra), Jack Irons (batería) y Anthony Keidis como vocalista.

Para 1989, la banda pierde a uno de sus fundadores por problemas de drogas, Hillel Slovak, el guitarrista principal murió por una sobredosis.

Esto provocó que la banda sufriera un cambio en sus integrantes John Frusciante como guitarrista y Chad Smith en la batería se integraban a Flea y Keidis, alineación que hasta la fecha se mantiene.

Hay que mencionar que la banda ha tenido 8 guitarristas a lo largo de su historia pero en 2019 John Frusciante regresó a ser parte de la alineación de la banda.

