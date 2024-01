Los estrenos más esperados del 2024

Para que prepares tu agenda, he aquí una lista de filmes que destaca en este nuevo año por ofrecer una propuesta fresca o regresar a la pantalla una de tus historias favoritas

Por Oscar Gómez Cruz*

Mean Girls

La nueva versión de Chicas pesadas es una adaptación del musical de Broadway y no una continuación de la película de culto. ¿Listo para dar el rol con las nuevas Plásticas?

11 de enero

Poor Things

La cinta de Yorgos Lanthimos destaca por la actuación de Emma Stone, quien da vida a una joven embarazada que se suicida y “resucita” tras implantarle el cerebro, aún vivo, de su feto.

25 de enero

Ferrari

El cineasta Michael Mann regresa con esta biopic en la que Adam Driver interpreta a Enzo Ferrari, el célebre piloto y fundador de la Scuderia Ferrari.

22 de febrero

Dune: Part Two

Tras recorrer su estreno, la secuela de la nueva adaptación de la novela de Frank Herbert promete un desenlace épico en el que Zendaya y Timothée Chalamet librarán la batalla por Arrakis.

29 de febrero

Kung Fu Panda 4

Dreamworks trae de vuelta a la pantalla grande a Po en una aventura que lo llevará a buscar a un nuevo Guerrero Dragón. Obviamente, Jack Black vuelve a darle su voz al panda gigante.

7 de marzo

Madame Web

Dakota Johnson y Sydney Sweeney encabezan la nueva entrega de Sony y Marvel Comics, en la que se presenta a Cassandra Web, uno de los personajes más importantes del universo de Spider-Man.

Primer trimestre del año

Godzilla x Kong: The New Empire

El MonsterVerse dará mucho de qué hablar cuando volvamos a ver a Godzilla y a Kong en las salas de cine, pero en esta ocasión se revelará más de los orígenes de los kaijus y su relación con la Isla Calavera.

11 de abril

Furiosa: A Mad Max Saga

Pasaron casi 10 años para que George Miller por fin diera a conocer la historia de Furiosa, personaje que bajo la actuación de Charlize Theron robó cámara en Fury Road. Anya Taylor-Joy ahora personifica a nuestra protagonista en la precuela.

23 de mayo

Kingdom of the Planet of the Apes

La nueva entrega ocurre muchos años después de la muerte de César, donde vemos cómo una nueva sociedad de simios domina mientras los humanos se han vuelto más salvajes, muy parecido a la película original.

23 de mayo

Inside Out 2

Las emociones de Riley (Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado) se sorprenderán de conocer a una nueva emoción que incluso causó memes en redes sociales: Ansiedad. Por cierto, no llegará sola.

13 de junio

Deadpool 3

Ryan Reynolds y Hugh Jackman la rompieron en internet cuando ambos aparecieron como El Mercenario Bocazas y Wolverine, respectivamente, confirmando la tercera parte del antihéroe de Marvel.

26 de julio

Beetlejuice 2

El “superfantasma” está listo para volver a la pantalla blanca tras su debut a finales de los años 80. El elenco promete traer a sus estrellas originales del elenco y complementar su cast con actores como Catherine O’Hara, Monica Bellucci, Willem Dafoe y Jenna Ortega.

5 de septiembre

Joker 2: Folie à Deux

Tras ganar el Oscar y posicionarse como una de las mejores cintas de cómics, Joaquin Phoenix otra vez se mete en el papel de Arthur Fleck para ver su relación con Harley Quinn, ahora interpretada por Lady Gaga. ¿Será un musical?

3 de octubre

Gladiator 2

Ridley Scott estará muy activo este año, pues viene esta secuela donde se contará la historia de Lucius, sobrino de Commodus (el César), ahora ya como un adulto. Paul Mescal (Aftersun) es el nuevo gladiador.

21 de noviembre

Mufasa: The Lion King

Tras el remake de The Lion King, Disney ha preparado una nueva entrega donde el público conocerá al padre de Simba durante su juventud. Es dirigida por Barry Jenkins (Moonlight).

19 de diciembre

*Texto adaptado para + Chilango. Fechas sujetas a cambios