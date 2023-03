Achilles México Halcones a punto de cruzar la meta en el maratón de Boston

Fotografía: Cortesía. Texto: Patricio Coll

Entrevistamos a Edgar Elenes, corredor guía para personas con discapacidad visual en el equipo Achilles México Halcones.

Edgar Elenes, además de ser deportista de alto rendimiento y corredor guía, también está apoyando ahora mismo una campaña de recaudación de fondos para el proyecto “Ayúdanos a cruzar la meta del Maratón de Boston 2023”, que justamente busca lograr el objetivo de que cuatro deportistas mexicanos puedan participar en este maratón el próximo lunes 17 de abril.

Edgar, platícanos sobre lo que están haciendo en el equipo Achilles México Halcones.

El equipo surge aquí en México en 2014 por iniciativa de una persona muy comprometida socialmente: Jessica Baena. Ella reunió a un grupo de amigos deportistas y corredores y a dos organizaciones, la Escuela de Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos y a una organización llamada Ojos que Sienten. En conjunto, organizaron un primer pequeño grupo de corredores y sus guías para participar en una carrera de 5 kilómetros. A partir de ahí, el equipo comienza a desarrollarse más y más hasta el punto en que la sede original (la pista de entrenamiento de Cuemanco) ya no es suficiente y entonces se crea un segundo grupo que comienza a entrenar en el Parque México de la Condesa. Yo conocí al equipo en 2016 y poco tiempo después me integré como guía. A partir de ese entonces, he participado muy activamente con ellos, ayudando a los corredores a entrenar para carreras que van desde los 5 y 10 kilómetros, hasta medios maratones de 21 kilómetros. En este momento estamos entrenando a 4 corredores para participar en el Maratón de Boston del 17 de abril. Ellos son: Palmira Martínez, Mariel Salas, Francisco Hernández y Héctor Martínez.

¿Cómo puede apoyar la gente a lograr este objetivo?

Tenemos una campaña activa en la página www.fundacioncomunal.org llamada “Ayúdanos a cruzar la meta del Maratón de Boston”. La campaña empezó hace casi dos meses y llevamos un 30% de la recaudación. Mucha gente que nos conoce nos ha ayudado muchísimo y en estas semanas tratamos de promover tan ampliamente como se pueda, pidiéndole a más gente que entre a la página, nos conozca y haga una donación. Adicionalmente a esta campaña, mantenemos nuestras puertas abiertas permanentemente para que más gente se integre al equipo, ya sea como corredores guías o como corredores ciegos o de baja visión.

¿En qué otros eventos internacionales han participado y cómo beneficia a una persona con discapacidad visual practicar este deporte?

Después de una pausa por la pandemia, retomamos los entrenamientos en febrero de 2022 en el Bosque de Chapultepec, y gracias al vínculo que tenemos el organismo de Estados Unidos “Achilles International”, pudimos empezar a participar en algunos de los maratones más importantes de allá y, posiblemente en un futuro, sucederá en otras partes del mundo. “Achilles International” tiene 40 años ayudando a atletas con discapacidad a entrenar, y en noviembre pasado nos ayudaron a llevar a nuestros primeros dos corredores mexicanos al Maratón de Nueva York. Los beneficios de practicar este deporte son muchos: por un lado está el aspecto básico de la salud física y mental. La gran mayoría de los corredores de nuestro equipo poseen una altísima calidad de vida, son gente activa que genera conciencia sobre su alimentación y sobre sus cuidados. Por otro lado, entrenar para una carrera de 5, 10, 21 o 42 kilómetros, le sirve muchísimo a la gente con discapacidad visual para generar herramientas de confianza que les ayudan a moverse en su vida cotidiana. El objetivo último de nuestro equipo y de estas actividades, principalmente atléticas, es que estén mejor insertados en la sociedad, que tengan motivación y confianza para enfrentarse a los rigores que nos da la vida día con día.

La importancia de ayudar

La historia del equipo Achilles México Halcones demuestra cómo el deporte es una herramienta para la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad visual. Esta campaña de recaudación de fondos para el Maratón de Boston 2023 es una oportunidad enorme de apoyar a estos atletas. Para donar, puedes hacerlo desde 100 pesos en la página: https://fundacioncomunal.org/

