Aclaran dudas sobre vacunas contra el COVID-19 y la influenza

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aseguró que la vacuna contra el COVID-19 y la de la influenza son compatibles.

“La actualización señala que no son incompatibles, entonces, se pueden poner las dos vacunas. Afortunadamente, como ya vacunamos masivamente de 18 y más años, ya no vamos a tener esta situación, no va a ser frecuente”, mencionó la titular de la dependencia, Oliva López.

Asimismo, agregó que las personas menores de cinco años, los adultos mayores, personal de salud, mujeres embarazadas o personas de cualquier edad con comorbilidades graves tendrán prioridad durante la vacunación contra influenza. (Chilango)