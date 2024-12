Agenda de la semana: rumbo a la Navidad

Diversión y magia te esperan en la agenda de entretenimiento del 6 al 12 de diciembre d 2024 en la Ciudad de México.

Viernes 6

Moda y chocolate pa’l frío

¿Ganas de un postre bien suavecito con una bebida calientita? Café Tormenta contará con un pop-up de Bimba y Lola en el que se repartirá chocolate caliente y churros para todxs, además de tener mucha música, moda y buenos deseos para el próximo año. Con su repetición en distintas ciudades del mundo como Madrid, Barcelona y Varsovia, este evento nace de la nueva campaña “¡VAYA! IT’S XMAS AGAIN!” de la marca. Aunque el horario es de 10:00 a 18:00 horas, lo mejor es llegar temprano.

Dónde: Puebla 90, col. Roma Norte

Costo: entrada libre

Sábado 7

Siente la magia de la Navidad

The Illusionists Magic of the Holidays es un show con los mejores magos del mundo. Cada uno presenta un acto relacionado con la Navidad, pero el punto cumbre es el número “Light Balance”, con bailarines, efectos especiales y música de la temporada. El anfitrión es el mago mexicano Joaquín Kotkin “El Surrealista”, quien es acompañado por Enzo Weyne, Andrew Basso, Sam Powers, Sos y Victoria Petrosyan y Hyunjoon Kim. Continuarán en la CDMX hasta el 5 de enero, de martes a domingo, en distintos horarios.

Dónde: Teatro Telcel (Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 386, col. Ampliación Granada)

Costo: $610 a $3,050 en Ticketmaster

Domingo 8

Conciertazo por un $1

El Bazar de Bandas Invierno 2024 traerá más merch oficial, convivencias y conciertos de artistas y bandas como Renee, Marter Soma y La Gusana Ciega por la módica cantidad de un peso. Su propósito es apoyar a grupos, solistas y diseñadores nacionales e independientes, así que si lo tuyo son los souvenirs de conciertos, la música y el buen ambiente, no te puedes quedar fuera.

Dónde: Parque Bicentenario (5 de Mayo 290, col. San Lorenzo Tlaltenango)

Hora: desde las 11:00

Lunes 9

Esta salida será “tan fetch”

Porque los clásicos no pasan de moda, Chicas pesadas vuelve a cines para que puedas sacar a relucir tu mejor outfit rosa. La historia de Cady Heron y las Plásticas ha tenido su impacto cultural, en especial en quienes crecieron en los años 2000, por lo que ahora que cumple 20 años no está de más revivir su drama adolescente con frases icónicas como “eso es tan fetch”.

Dónde: cines comerciales

Fecha: del 5 al 11 de diciembre

Martes 10

Métele golazo al antojo

La Crepa Futbolera es un carrito de crepas inspiradas en deportistas nacionales e internacionales, con nombres como Memo Ochoa, Rafa Márquez, Mbappé y más. Por ejemplo, entre la selección mexicana podrás probar una Chicharito, de queso crema, fresa y mermelada de zarzamora; o la del “Piojo” Herrera con jamón, pepperoni, chorizo y manchego. El precio va desde los $50.

Dónde: Ignacio Allende s/n, casi esq. Cuauhtémoc, col. Del Carmen

Horario: mar a dom, 16:30 a 22:30

Miércoles 11

Se va a salir el monte…

No te pierdas la presentación del libro Se va a salir el monte. Fabulaciones juveniles de la biocultura en la sierra y la costa chiapaneca de Pablo Hoyos, quien recopila nueve cuentos de jóvenes de comunidades rurales de Chiapas. Desde la exploración de sus experiencias, cada fábula alumbra complejidades cotidianas como la violencia de género, el cambio climático y la migración.

Dónde: República de Cuba 33, Centro Histórico

Horario: 19:30; entrada libre

Jueves 12

Para fans de Daft Punk

Una aventura intergaláctica y musical te espera en cines con el reestreno mundial de la película Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003), en versión remasterizada. Este anime vincula cada uno de sus episodios con una canción del álbum Discovery (2001), de Daft Punk, y trata sobre una banda alienígena que es secuestrada por un humano con oscuras intenciones.

Dónde: salas de Cinépolis

Fechas: 12 al 15 de diciembre