La educación “abre la puerta de otros derechos”, dice Sheinbaum ante comunidad científica

LA EXJEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX SE REUNIÓ TAMBIÉN CON DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CINE VILLA OLÍMPICA

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum afirmó que hablar del derecho a la educación es “abrir la puerta” a otros derechos, durante una reunión con docentes e integrantes de la comunidad científica en la Ciudad de México.



La aspirante a coordinar los comités de la Cuarta Transformación dijo desde el Cine Villa Olímpica, en la alcaldía Tlalpan, que para ella la educación “es el centro” de la transformación.

“Porque si no hay derecho a la educación, tampoco hay derecho a la salud, al no haber suficientes médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, trabajadores de la salud que puedan dar ese derecho; si no hay suficientes ingenieras e ingenieros tampoco se da el derecho a la vivienda; si no hay poetas, no hay derecho a la cultura; si no hay historiadores, no se escribe la historia de México”.

A la reunión acudieron docentes de educación media superior y superior, así como un buen número de representantes de la comunidad científica, ante quienes destacó los avances en materia de universidades en la Ciudad de México, como el caso de la Universidad Rosario Castellanos, quien tiene cerca de 40 mil estudiantes.

“Estamos abriendo la posibilidad de que comunidades en nuestro país, porque acuden a ésta estudiantes de todo México, representa un gran orgullo, y estas acciones”, dijo.

Finalmente, refirió que “Así como el [año de 19]68 marcó el odio, la represión, el autoritarismo, la Cuarta Transformación no sólo marca la democracia, la libertad, la transformación, sino está haciendo realidad el derecho a la educación y pensar en nuestro jóvenes de manera incluyente, se acabaron los rechazados, le damos el paso a la inclusión, el espacio a los derechos”.

Fotografía: cortesía. Texto por Jorge Almazán R.