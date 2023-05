¿Amas la animación, pero nada supera a Studio Ghibli? Segunda parte

Fotografía: Pexels

Lo prometido es deuda, así que os comparto el resto de mis recomendaciones para los fanáticos de este tipo de películas. ¡Espero que las disfrutéis!

My beautiful Girl, Mari (2002) Youtube

Namoo es un niño de 12 años que ha perdido a su padre y que vive con su madre y su abuela. Como amigos tiene a Junho, que tiene más o menos su misma edad y su gato Yeo, pero su abuela esta enferma, su madre tiene novio y Junho se va a la capital, así que no tiene demasiada compañía. Un día Namoo descubre una extraña piedra brillante en una tienda que está frente a su escuela, así que tras pensárselo toda la noche decide ir a comprarla… pero ya es tarde ya ha sido vendida. Más tarde Namoo va en compañía de su gato al faro del lugar, y cuando sigue a éste dentro del mismo descubre la piedra brillante que de imprevisto transforma el lugar en un mundo fantástico. Nada le parecerá igual a Namoo desde ese momento…

Viaje a Agartha (2011) Dailymotion

Antes de morir, el padre de Asuna le dio a su hija una peculiar radio de cristal. Con ella sube a la montaña para sintonizar extrañas melodías. Un día un monstruo ataca a Asuna, siendo rescatada por Shun, un joven procedente de la dimensión paralela de Agartha. Deseando volver a reencontrarse con su nuevo amigo, Asuna le pedirá ayuda a su maestro para encontrar la manera de entrar en este mundo mítico. Basada libremente en el mito de Orfeo y Eurídice, la tercera película de Makoto Shinkai lo confirma como un creador de universos únicos, con un imaginario inagotable y un gusto estético exquisito.

Los niños lobo (2012) CrunchyRoll

Hana, estudiante universitaria, se encuentra con un joven misterioso en su clase. Pronto se enamoran, y él decide revelarle su mayor secreto: es un hombre lobo, último descendiente de los lobos exterminados en Japón. Sin dejarse intimidar por este hecho, Hana lo invita a vivir con ella. Pronto queda embarazada de una niña a la que llaman Yuki (nieve) y al año siguiente un niño llamado Ame(lluvia). Llevan una vida feliz y completa hasta que ocurren repentinos sucesos. Hana tiene que criar sola a sus hijos y afrontar todos los desafíos que le darán dos pequeños niños lobo, ayudarlos a encontrarse a sí mismos y hallar su lugar en el mundo.

Tu nombre (2016) Vuze

La joven Mitsuha vive en un pequeño pueblecito entre las montañas. Sin muchas sorpresas ni demasiadas emociones, la adolescente tiene un par de amigos, además de a su hermana pequeña, su abuela y su padre, con el que tiene una relación algo distante. La única expectación un poco emocionante es el cometa Tiamat, que está pasando cerca de la Tierra y por unos días será visible a simple vista.

Pero un día despierta y descubre con asombro que no reconoce su cuerpo, y piensa que se trata de un extraño sueño. Pero no es así: se encuentra dentro del cuerpo de un chico, concretamente de Taki, un joven estudiante de bachillerato de la gran ciudad de Tokio. A Taki le sucederá lo mismo, y es Mitsuha la que se intercambia con él. Metidos dentro de un cuerpo que les resulta tan extraño, poco a poco, los dos jóvenes empiezan a comunicarse y, torpemente, van superando los retos que se presentan en ambas vidas. De esta forma, el vínculo que tienen se convierte en algo más. Lo que no saben es que algo inesperado está a punto de ser revelado.

Big Fish and Begonia (2018) Netflix

Este largometraje dirigido por Liang Xuan y Zhang Chun nos transporta al mundo bajo nuestro océano, donde viven los guardianes de las almas y la naturaleza, unas criaturas mágicas que no son humanas ni dioses. Allí, la joven Chun acaba de cumplir los 16 años y, según la tradición, debe enfrentarse a una prueba que la llevará a recorrer durante siete días el mundo humano convertida en delfín para probar su valía y regresar como adulta.

Mary y la flor de la bruja (2018) Amazon

Mary es una niña común que vive en la casa de campo de su tía abuela Charlotte, en un lugar donde nunca ocurre nada. Un día, la pequeña sigue a un misterioso gato hasta el bosque, donde encuentra un viejo palo de escoba y una extraña flor, que parece florecer solo cada siete años. Estos dos elementos transportarán a Mary hasta la escuela de magia Endor College, situada encima de las nubes y dirigida por Madam Mumblechook y el brillante Doctor Dee. Aunque no todo será tan estupendo como prometía, pues en el colegio ocurren cosas terribles y, tras mentir, Mary deberá poner en peligro su vida para que todo vaya bien.

