Buscan un cambio en la imagen de la Policía en CDMX

Fotografía: Cuartoscuro

La Jefa Atenea tiene una misión en mente: cambiar la imagen de la policía capitalina, a través de un entendimiento de las causas y la ética profesional en su labor diaria.

La imagen de una policía represora en la Ciudad de México, que se dibujó con el tiempo en la mente de los habitantes, busca ser cambiada.

En el mes de la mujer, la Directora de la Unidad Metropolitana Femenil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (agrupamiento conocido como “Ateneas”), Itzania Otero Manzo, detalló esta intención.

El primer reconocimiento fue para nuestra compañera del Sector Zapotitla, Sandra Esperilla por haber impedido un feminicidio y detener al agresor. El segundo fue para el Agrupamiento Ateneas, y fue recibido por la Inspectora Jefa Iztania Otero, mejor conocida como la Jefa Atenea. pic.twitter.com/LGDfBOJdBB — Marcela Figueroa (@Maffiguer) November 29, 2022

¿Qué significa para usted ser la cabeza del grupo Ateneas?

Un compromiso siempre de poder llevar un liderazgo, donde se respete los derechos, se garantice la seguridad y podamos mostrar ahora a la ciudadanía que tiene una policía ética, profesional, algo que no es fácil, porque a través de de la historia siempre se ha conocido una policía represiva y ahora queremos trabajar sobre una mejor policía, entonces el compromiso y la responsabilidad, tanto con mis compañeras, como con la ciudadanía, es grande para poder trabajar en este cambio de mentalidad, de conciencia y de trabajo.

¿Cómo se trabaja en el cambio para que la gente lo perciba?

En primera instancia, la parte de contener, es muy fácil en las personas gritar, pero gritar a una ofensa, pero mantener la calma y darle la vuelta a la misma ofensa, ahí está lo complicado, Ahí es donde trabajamos con cierta inteligencia emocional, el control del momento y entender las causas. Nosotras como policías somos totalmente neutras, debemos estar enfocadas en la seguridad de todos los manifestantes, vivimos en una ciudad de marchas todo el tiempo, y es donde nos preparamos para entender las causas y tener el objetivo claro.

Entender las causas de una marcha…

Entendemos la forma en que buscan visibilizar este descontento, un descontento al cual no somos ajenas. Voy a hacer sincera, nos llevó un tiempo entender por qué una mujer quiere violentar a otra mujer, desgraciadamente tuvimos compañeras lesionadas, con lesiones de consideración que quizá el día de hoy no han regresado a trabajar por completo por lo mismo. Sí ha sido triste esa parte, pero nos hemos explicado que no le pegan a una mujer, le pegan al uniforme, y por eso ha sido todavía el doble compromiso de demostrar que este uniforme no debe ser visto como represor, debe ser visto como un guardián, como una seguridad para nuestra persona.

Como policías, ¿cómo aplican esa sororidad?

Estamos trabajando mucho con diplomados en derechos humanos, es constante la capacitación que se está teniendo a todo el personal para prepararnos para los temas de género, de estigmatización, en los diferentes puntos de la sociedad para que podamos nosotros primero entender por qué existen, inclusive la diversidad y así poder atender los asuntos repito de una forma muy neutral, sin ver qué y a quién, sino con nuestro objetivo, ¿cuál es mi objetivo cuando me pongo este uniforme? el salvaguardar y dar seguridad, y eso buscamos tenerlo bien en nuestra mente y trabajarlo todos los días en todos los temas que nos toca abordar.

¿En estos tiempos es difícil ser mujer policía?

Nos llena de retos a nosotras las mujeres en todos los aspectos, con las marchas lo hemos repetido en varias ocasiones, la mujer pasó al frente de los diferentes disturbios y se tuvo que tomar el control, entonces, nuestro trabajo no nada más es estar como ahí atrás, en las oficinas o a un lado, sino al frente. No me parece que sea un momento difícil por malo, sino difícil por los retos que conlleva: okay, soy mujer policía y tengo que demostrar mi capacidad y muchas veces pues se tienen que demostrar con el triple esfuerzo.

¿Qué consejo le darías a las mujeres de la Ciudad de México?

Todas, todas, todas salgan a marchar, todas, necesitamos alzar nuestra voz, necesitamos unirnos, hay mucho trabajo que hacer, el objetivo es uno, lo tenemos todas: eliminar la violencia contra la mujer, es nuestro objetivo.

¿Cómo ganarse el voto de confianza?

El voto de confianza que buscamos en la sociedad, sabemos que no se tiene históricamente un buen concepto de la Policía, pero estamos trabajando para cambiar todas esas anomalías y tener la policía que queremos todas y todos.

El trabajo que han realizado las Atenas en la Ciudad de México no ha estado exento de reconocimientos. En diciembre pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch, celebraron la labor que han desarrollado.

“Yo sé que las mujeres policías tiene triple dificultad, porque cuidan a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus hermanas, se encargan del trabajo del hogar, trabajan como policías y además de todo ponen su vida para defender la de los demás”, dijo la mandataria capitalina.

Texto: Carlos Navarro

¿Te gustaría aprender más de la CDMX? escucha nuestro podcast de Máspormás y disfruta de la mejor información.