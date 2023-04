Caricaturas que animarán tu vida de adulto

Fotografía: Cortesía. Texto por Sebastián S. Jácome

Los peques no son los únicos que pueden relajarse viendo caricaturas, pues los adultos también tienen la ventaja de poder olvidarse de sus problemas disfrutando de animaciones con historias justas a su medida.

Ya lo dijo Guillermo del Toro: “La animación no es un género para niños, es un medio”. Y aunque hablaba en un contexto cinematográfico, también en la pantalla chica existen pruebas de ello. Dentro y fuera de Adult Swim hay historias que los mayores de edad pueden gozar, algunas con violencia, otras con humor absurdo y unas más para conmoverse.

Over The Garden Wall

Esta miniserie de Patrick McHale (quien trabajó como escritor en Guillermo del Toro’s Pinocchio) narra la historia de dos hermanos que se pierden en un bosque fantástico y buscan su camino de vuelta a casa. A lo largo de esta travesía se encontrarán con inquietantes situaciones a las que sólo la extraña y tierna animación puede hacerles justicia.

Dónde: HBO Max

Koala Man

Esta absurda trama toma lugar en Bushworld, donde el Titanic nunca se hundió, Estados Unidos fue destruido (excepto por Hollywood) y Australia es la potencia mundial. Aquí seguirás a Koala Man, un superhéroe increíblemente promedio que busca ayudar al pueblo de Dapto. Con invitados especiales como Hugh Jackman, Sarah Snook y Hugo Weaving, te hará reír a carcajadas.

Dónde: Star+

Primal

En este show de Genndy Tartakovsky (conocido por Samurai Jack y Dexter’s Laboratory) conocerás a Spear, un cavernícola que después de sufrir una gran pérdida, encuentra un aliado en Fang, una tiranosaurio que pasa por una situación similar. Juntos se vuelven los cazadores más peligrosos de las criaturas que habitan el mundo prehistórico. Su plus es que no tiene ningún diálogo.

Dónde: HBO Max

Invincible

Basada en la historieta del mismo nombre, cuenta la historia de Mark (voz de Steven Yeun), un adolescente normal que es el hijo de Omni-man (J. K. Simmons), el superhéroe más fuerte del planeta. Al comenzar a desarrollar sus poderes, Mark empieza a entrenar con su padre, mientras se da cuenta de la realidad de la vida de un superhéroe. Es cruda, violenta, oscura y emocionante, además de que sus giros son algo que no verás venir.

Dónde: Prime Video

Star Wars Rebels

Si eres un fanático de Star Wars, no te puedes perder esta opción. Situada después de los hechos ocurridos en Episode III – Revenge of the Sith, sigue a la tripulación de la nave espacial Ghost mientras lucha con el Imperio y sienta las bases de la Alianza Rebelde. Lo más recomendable es verla antes del estreno en agosto de Ahsoka, ya que se especula que esta será una continuación.

Dónde: Disney+

Superjail!

Si lo tuyo es la animación visceral, grotesca y violenta de Adult Swim, puedes ver esta serie sobre una prisión construida debajo de un volcán con una población de poco menos de 100 mil convictos. Más que una trama compleja, ofrece un espectáculo visual psicodélico y lleno de elaboradas secuencias violentas y gráficas que te mantendrán pegado a la pantalla.

Dónde: HBO Max

Smiling Friends

Siendo originalmente un proyecto de YouTube, esta animación fue comprada por Adult Swim para lanzar una temporada que se convirtió en un éxito comercial por su guion y uso del mix media: animación en 2D, 3D, stop motion y live action. En ella conocerás la historia de una pequeña caridad dedicada a hacer sonreír a la gente, llevando al cínico Charlie y el optimista Pim a tratar de cumplir esta tarea. Humor absurdo, surreal y oscuro.

Dónde: HBO Max

The Midnight Gospel

Clancy viaja a los planetas de una simulación en busca de invitados para entrevistar en su spacecast, pero lo especial aquí es que están basadas en los episodios del podcast real The Duncan Trussell Family Hour, acompañadas por las ilustraciones de Pendleton Ward de Adventure Time. En este viaje se discuten temas de drogas, magia, meditación y hasta la muerte, con un final que te dejará berreando.

Dónde: Netflix

The Boys: Diabolical

Si tú también estás enamorado de The Boys, mira esta antología. Ocho episodios con historias que ayudan a dar más contexto a los personajes de la serie y cada uno con su propio estilo de animación, desde anime hasta el mismo de los cómics en los que están basados. Si ves todos los capítulos, hay una sorpresa que te dará contexto de dos personajes importantes de la serie.

Dónde: Prime Video

Inside Job

Aunque no será renovada para una tercera temporada, la más reciente serie de Alex Hirsch y Shion Takeuchi (Gravity Falls) es imperdible. Ambientada en un mundo donde todas las teorías conspiratorias son reales, te encontrarás con Reagan, quien trabaja en la organización Cognito, Inc. y a su equipo de manejo de crisis. Trata temas políticos, familiares y personales de la manera más divertida posible.

Dónde: Netflix

*Texto adaptado para Máspormás