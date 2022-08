Conoce la programación del Festival Macabro en su edición XXI

Fotografía: Shutterstock

¡Atención amantes del terror! La vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México se llevará a cabo del 17 al 28 de agosto en sedes virtuales y físicas.

De acuerdo con los organizadores de Macabro, el festival se enfocará en lo distópico y estará conformado por 109 películas: 54 largometrajes, 21 estrenos nacionales, cinco estrenos latinoamericanos, seis estrenos mundiales, 55 cortometrajes y 17 proyectos inscritos en Macabro Coven.

Esta edición también incluirá el estreno de Nope, la más reciente producción de Jordan Peele; además, harán una retrospectiva del director y exhibirán Get Out y Us.

Entre los lugares que se plasmarán las películas están: Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Cineteca Nacional, Biblioteca de México, Museo Panteón de San Fernando, Cinematógrafo del Chopo, Casa del Cine, Museo Archivo de la Fotografía, Circuito de Faros, Centro Cultural Xavier Villaurrutia, Centro Cultural José Martí y Centro Cultural La Pirámide.

Conoce la programación completa en macabro.mx.