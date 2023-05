Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA CDMX): Impulsando acuerdos para el beneficio colectivo

Fotografía: Cortesía. Texto por Mario Rojas R.

La coordinadora de los trabajos de este órgano honorífico, Leonor Gómez Otegui, entiende la política como un medio para el bien común.

Una lamentable experiencia personal llevó a Leonor Gómez Otegui a involucrarse en la política. Cuando hace 20 años secuestraron a su hijo y a su hermano, se dio cuenta de que para transformar su realidad necesitaba involucrarse y dejar de ser sólo una espectadora. Por eso empezó su participación en los partidos políticos, se convirtió en legisladora y cuando Claudia Sheinbaum ganó la jefatura de gobierno en la CDMX, aceptó la invitación para integrarse a su gabinete en el Fondo para el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (FES CDMX). Hoy es coordinadora de los trabajos del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA CDMX).

¿Cuál es la función de este organismo?

Se encarga de dar seguimiento a todos los acuerdos y lo que se decide en el Consejo Económico, Social y Ambiental de la ciudad. En 2009, cuando fue la pandemia de influenza, se cerró la capital y para reactivarla se creó este consejo. Es un órgano honorífico, nadie cobra y se integra por seis cámaras empresariales, seis universidades, colegios de profesionistas, seis organizaciones de la sociedad civil, el gabinete económico de la ciudad y las 16 alcaldías. Es un órgano plural donde se planean estudios y se toman acuerdos para beneficio de la ciudad.

¿Qué tipo de acuerdos?

Por ejemplo, aquí se hizo el plan maestro de Vallejo para devolverle a esa zona la naturaleza industrial que tenía; se concibió el plan de Atlampa para recuperar su actividad económica; además, es un centro de datos de la CDMX, incubadora de negocios y actualmente se realiza un estudio de las barrancas para recuperarlas y convertirlas en espacios disfrutables donde se pueda practicar senderismo y estar en contacto con la naturaleza.

¿Cómo fue su incursión en la política?

Nunca me vi en este mundo, pero hace 20 años secuestraron a mi hijo y a mi hermano. Todas las injusticias que se dieron en el proceso me hicieron darme cuenta que para transformar la realidad es necesario participar, porque si te quedas sólo como espectador, no tienes el poder de hacer cambios. A mí me importan las personas y deseo hacer algo, aunque sea poquito, para mejorar su situación.

¿Cuál es su ideal de trabajar en la administración pública?

Me gusta trabajar en este gobierno en específico porque la doctora Claudia Sheinbaum tiene el propósito de ayudar a los demás y las personas son el centro de lo que hacemos. Cuando es así, puedes hacer cosas importantes. Estos cambios a veces no se notan, pero lo que se ha sembrado en esta administración incidirá en las próximas generaciones.

¿Por qué le gusta ayudar a los demás?

Tengo vocación de servicio y en la parte que me toque incidir, haré lo que pueda para tener una mejor Ciudad de México. Gandhi decía que para hacer el cambio que deseas en el mundo, debes empezar por el entorno que te toca; en el espacio que tenemos injerencia, hay que provocar los cambios para hacer la diferencia.

¿Cuál es su futuro político?

Espero participar en el proceso 2024; mi proyecto es Claudia Sheinbaum. Es importante apoyarla, no por su género, sino porque es una persona preparada. Vivimos un momento histórico y más allá de filias y fobias debemos darnos cuenta de que es la oportunidad para hacer llegar a una mujer a la presidencia.

¿Cómo apoya la causa de la doctora Sheinbaum?

A nosotras nos toca crear conciencia de que sí podemos. La doctora es una mujer preparada, es científica, le gusta el contacto con las personas y no es que debamos poner a una mujer por serlo, sino porque nos representa a todas las que nos hemos preparado toda la vida para hacer algo y no nos han dejado llegar.

TRAYECTORIA

Gómez Otegui entró a la política por medio del PRI, luego se afilió al PT y después se convirtió en legisladora independiente. Compiló los libros La visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México y Nosotras construyendo igualdad; además es editorialista en diversos medios de comunicación y licenciada en Administración por la Universidad Anáhuac.

Infórmate al momento en nuestras redes sociales como Máspormás y conoce más del día a día de la agenda pública.