Conoce las fechas del ‘Festival Arre’ en CDMX

El regional mexicano, término que agrupa estilos musicales desde el ranchero y la banda hasta el norteño y los corridos, está ganando más fuerza que nunca.

Si Bad Bunny dijo en su canción “El Apagón” que ahora todos quieren ser latinos, actualmente la frase podría cambiarse por ahora todos quieren hacer corridos. Los corridos tumbados (una mezcla de regional mexicano y música urbana) se están abriendo camino para alcanzar una audiencia cada vez mayor. El plan es conquistar el mundo pero, por ahora, podemos decir que ya han conquistado todo México y a la CDMX.

De hecho, durante un concierto en mayo pasado en Guadalajara, Alicia Keys hizo una mezcla de su canción “Girl on Fire” con “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma. Además, el mismo Peso Pluma ha sido el primero en interpretar una canción de regional mexicano en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon. “Eres una leyenda, hay una fila que le da tres vueltas a la manzana por ti”, le dijo Fallon al cantante detrás del escenario; en abril de 2023, su canción “Ella baila sola” alcanzó la cima de la lista Top 50 Global de Spotify y se mantuvo en los primeros lugares durante al menos 10 semanas. Incluso, los artistas de reguetón (quienes hasta el momento parecían ser los ganadores indiscutibles del gusto del público) no quieren dejar pasar la tendencia y han lanzado colaboraciones con actos de regional mexicano: Maluma publicó un tema con Grupo Firme en 2021 y Bad Bunny hizo lo propio con Grupo Frontera también en abril de este año.

FESTIVAL ARRE HSBC

La capital le está entrando duro a la “norteñización”. El 9 y 10 de septiembre se llevará a cabo la primera edición del Festival ARRE HSBC en el Autódromo Hermanos Rodríguez, encabezado por artistas que fusionan el regional mexicano con los ritmos urbanos, como Natanael Cano, Fuerza Regida y Peso Pluma, entre otros. Mientras tanto, ¿qué puedes buscar en tu aplicación de streaming para adentrarte en este género? Échale un vistazo a: Ivonne Galaz, Junior H, Michelle Maciel, Fuerza Regida y Yahritza y su Esencia.

