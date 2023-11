CSP pide unidad en Guanajuato para ganar la gubernatura y Presidencia

En el encuentro con militantes, Sheinbaum Pardo hizo entrega a Alma Alcaraz de su registro como precandidata única a la gubernatura de Guanajuato

Por Jorge Almazán R.

La precandidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, visitó el Valle de Santiago, Guanajuato, para sostener un encuentro con seguidores y con Alma Alcaraz, precandidata única de la misma coalición a la gubernatura del estado.

“Tenemos todo para ganar, vamos 10 puntos arriba, eso quiere decir que el pueblo quiere un cambio aquí, pero si queremos ganar con Alma, debemos estar unidos”, mencionó.

En el encuentro con militantes, Sheinbaum Pardo hizo entrega a Alma Alcaraz de su registro como precandidata única a la gubernatura de Guanajuato.

“Este estado con tanta riqueza, con hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras que sacan adelante a su estado, e incluso a la de Estados Unidos porque hay muchos guanajuatenses que están de otro lado trabajando y que no les ha ido bien últimamente y no es por un asunto familiar o de decisión personal, es que no ha habido buenos gobiernos que han decidido asumir una posición política en vez de ayudar al pueblo de Guanajuato”, afirmó ante militantes de fuerzas políticas.

Como ejemplo, dijo, decidieron no coordinarse con el gobierno de México, “que era mejor garantizar sus intereses por encima de los de pueblo, no hay coordinación en seguridad, ¡y cómo quieren que se resuelva el problema de la seguridad!, el primer principio para atenderlo es coordinación entre gobierno federal, fiscalía general, el gobierno estatal, los municipales, de otra manera no se puede”.