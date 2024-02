Dating apps para conseguir el amor… y la amistad

Una reciente encuesta que Bumble realizó para Chilango reveló que aunque la búsqueda de una relación a largo plazo sigue siendo el objetivo principal de lxs solterxs en la app de citas, también se ha convertido en una forma de hallar amistades

En la era digital, las aplicaciones de citas se han convertido en una herramienta popular para aquellxs que buscan encontrar el amor casual o formal. Aunque a menudo se debaten sus pros y contras, nadie puede negar que conoce a alguien (o tal vez sea unx mismx) que ha utilizado alguna de las tantas apps de este tipo que hoy existen en el mercado por curiosear o, sí, para encontrar a esa persona especial con quién compartir la vida.

De acuerdo con el portal Statista, los servicios de citas online sumaron más de 366 millones de usuarixs alrededor del mundo en 2022 y se espera que para el 2027 crezcan a 440 millones. Estados Unidos es el país con mayor cantidad (49 millones de personas), y si bien México no es líder dentro de Latinoamérica (el puesto lo tiene Brasil con 16.7 millones), el año pasado ostentó el segundo lugar en la región con 5.5 millones de interesadxs en estos.

Tanto en el país como en el mundo, la búsqueda de perfiles con buena apariencia, éxito profesional o intereses en común está a la orden del día al momento de deslizar a la derecha (right swipe) y hacer match para tratar de comenzar una relación en sus diferentes variantes. Pero para lxs chilangxs, más para quienes se declaran solterxs, existe una meta principal: encontrar una pareja a largo plazo. Y también otro deseo: ampliar su círculo de relaciones cercanas.

El amor formal… pero también socializar

Más allá de querer encontrar una pareja para compartir momentos juntos por un buen tiempo, lxs chilangxs en las apps de citas han visto otras oportunidades. Una de ellas, la principal, es conocer gente fuera de su círculo social o, también dicho, contactar con gente con quien no habría otras formas más seguras y sencillas de conectar que no fuera así. Esto al menos lo vio el 68.4% de personas que contestó una encuesta especial aplicada por la plataforma Bumble para + Chilango con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Estar en línea desde una app que permite “filtrar” a la gente ayuda a evitar algunas incomodidades y a brindar mayor seguridad al momento de decidir dar el primer paso para conversar, pero que opciones como Bumble permitan establecer parámetros para un ligue con unx extranjerx o para definir específicamente qué tipo de relación se busca, por ejemplo, antes no era tan fácil de lograr.

Por ello es que el amor no fue lo único para lo que ha servido su motor: también funciona para conseguir amistades. En otra encuesta de la plataforma realizada en septiembre de 2023, casi siete de cada 10 (68%) respondieron que las dating apps no son sólo para el interés romántico, sino también para hacer amigos en línea.

De hecho, 73% vio a la tecnología como una aliada para conocer nuevas personas y casi la mitad (46%) señaló que algunos de sus mejores amigxs llegaron a su vida a través de este medio. De esta forma se entiende mejor el porqué 30% de lxs encuestadxs piensa que una app de citas les ha ayudado a sentirse menos solxs y un 44% señala que conocer a alguien por este método ha aumentado su felicidad.

Aunque la meta principal se mantiene

Aun así, lo cierto es que existe una inclinación, sobre todo entre las usuarias femeninas, por encontrar una pareja formal. Los datos obtenidos por la app de citas este año mostraron que casi siete de cada 10 (67.6%) de las personas encuestadas utilizó Bumble con el propósito de encontrar una pareja a largo plazo.

Lo anterior prevalece más en mujeres (74%) que en hombres (65%), quizá porque unx de cada dos usuarixs conoce parejas que han iniciado su relación gracias a apps de citas como Bumble. Es un dato que ayuda a soñar, aunque para el resto las razones recaen en ampliar su círculo (17%) y, con una leve diferencia, tener una relación casual (15.2%).

De todos modos, casi la mitad (44.3%) piensa que lxs solterxs prefieren esperar o seguir la vida unipersonal mientras no aparezca la persona ideal o, en otras palabras, para no conformarse con cualquiera. Tanto hombres como mujeres creen eso, aunque con una pequeña variación: 42.4% de mujeres vs. 45.2% de los hombres.

También se considera que existe una resistencia a “ir más lejos”, pues la segunda razón principal que señalaron los encuestados de por qué la gente sigue en la soltería es no querer o no poder con el compromiso emocional de una relación; esta respuesta fue mayor en mujeres (33.3%) que en hombres (25.2%). En tanto, el enfoque en la vida profesional es un motivo que ha tomado fuerza con 13.4% mujeres y 14.7% hombres percibiendo este como la tercera razón.

Con todos estos datos, dejamos que mejor cada quien saque sus conclusiones, pero si debiera existir una conclusión propia, proponemos ¡que viva el amor propio!