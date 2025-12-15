Arma tus mejores piruetas en estas pistas de hielo

Diversión invernal para todos los niveles, desde el que domina el hielo hasta el que apenas logra mantenerse de pie

Por Liz Basaldúa*

¿Listo para sacar tus mejores piruetas? En la CDMX, las pistas de hielo ofrecen experiencias que combinan diversión, lujo y el espíritu navideño. Desde lugares con DJ en vivo hasta escuelas de patinaje artístico, hay opciones para todos los niveles. Aquí te dejamos las mejores para que pases un rato helado pero lleno de calorcito navideño.

La Pista Coyoacán

En el sur de la ciudad, esta pista ofrece una experiencia más tranquila y cálida. Perfecta para familias o para aprender a patinar con calma. Además, si te interesa el hockey, puedes unirte a sus clases por categorías de edad.

Dónde: Miguel Ángel de Quevedo 247, col. Romero de Terreros Horario: lun a dom, 11:00 a 20:00 Costo: $250 Instagram: @lapistadehielom

Ice Station México en Buenavista

Ubicada en el corazón de la ciudad, Ice Station México es ideal para quienes viven en el norte y el centro de la CDMX. Aquí puedes patinar por gusto o inscribirte a su academia de patinaje artístico o hockey sobre hielo.

Donde: Forum Buenavista (Mosqueta y Héroes, Eje 1 Nte. 259, col. Buenavista) Horarios: lun a dom, 11:00 a 17:00 Costo: $170 a $200 (incluye renta de patines) Instagram: @buenavista.icestation

Pista de Hielo Santa Fe

Ubicada en uno de los centros comerciales más elegantes de la ciudad, Ice World Santa Fe es considerada una de las pistas más modernas de Latinoamérica. Tiene instructores para todos los niveles, eventos especiales y promociones navideñas como 2×1 en ciertas fechas.

Dónde: Centro Comercial Santa Fe (Vasco de Quiroga 1800, col. Lomas de Santa Fe) Horarios: lun a vie, 11:00 a 16:00; sáb, 14:00 a 19:00; dom, 13:00 a 21:00; 24 y 31 de diciembre abre de 11:00 a 16:00; cerrado 25 de diciembre y 1 de enero

Ice Town Sentura

Ubicada en el Centro Comercial Sentura, en Tlalnepantla, esta pista es ideal si buscas algo más completo. Puedes practicar patinaje artístico, hockey o simplemente disfrutar de una sesión pública. Incluso es perfecta para fiestas.

Dónde: Centro Comercial Sentura (Blvd. Manuel Ávila Camacho 2610, Tlalnepantla de Baz) Horario: lun a dom, 11:00 a 21:00 Costo: varía según actividad (sesión pública, clases de hockey o patinaje) Instagram: @icetown_sentura

¿Patinador experto o alguien que se la pasa más en el piso que en el hielo? No importa, lo que cuenta es la diversión. Estas pistas de hielo son perfectas para vivir la magia de la temporada. Prepara los guantes, ajusta los patines y lánzate a disfrutar de una experiencia única en la CDMX.

Habrá pista de hielo gratis

Se trata de la pista de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también habrá espectáculos artísticos y musicales relacionados con la Navidad. Se ubicará en el Deportivo José María Morelos y Pavón, ubicado en la calle Lago Trasimeno, justo en el cruce con la calle Daniel Cabrera, en la colonia Pensil. La inauguración será el próximo sábado 13 de diciembre, a las 19:00. La alcaldía todavía no da a conocer los horarios en los que podrá usarse la pista, pero se espera que esté abierta durante toda la temporada decembrina y hasta los primeros días de enero.

*Texto adaptado para Chilango Diario



