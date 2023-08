Citlalli, la maratonista que corre con uniforme de bombera

La mujer de 36 años y madre de tres hijos, apagafuegos de profesión, se convirtió en la primera mujer en competir con el peso de su equipo, de 11 a 12 kilos, en la historia del Maratón de la Ciudad de México

Citlalli Ramírez tiene 36 años y 16 de ellos los ha vivido como parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. La labor que ejerce junto a 350 mujeres más que, como ella, decidieron enfrentar situaciones donde ponen en peligro su vida, requiere de una condición física óptima. Su pasión por su trabajo se conjuga con el atletismo, pues ha participado en cuatro maratones así como en cinco carreras de 21 kilómetros, estas últimas portando el equipo que usa para combatir los incendios.

Madre de tres hijos, fue una de las participantes del Maratón de la Ciudad de México y se destacó por correr con el peso de su equipo, de 11 a 12 kilos, incluyendo su casco personalizado con el nombre de Barbie Citlalli. Así fue que se convirtió en la primera mujer en correr los 42 kilómetros y 195 metros con su uniforme puesto, en un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 39 segundos.

¿Por qué decidiste ser bombera?

Mi papá es bombero desde hace 30 años, así que crecí entre sus historias, estaciones de bomberos y camiones, pero después la situación económica me llevó a trabajar desde pequeña y decidí entrar a la corporación; sin embargo, cuando me di cuenta de la enorme labor que realiza un bombero me apasioné del trabajo y me volví instructora. Tengo muchas capacitaciones y especialidades dentro de la institución y trato de dejar huella y algo positivo. Tengo capacitación en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, extracción vehicular y manejo de incendios forestales.

¿Qué te dijo tu papá cuando le dijiste que querías ser bombera?

Casi le da un infarto. Obviamente como padre me dijo: “¡No te metas a un incendio, quédate en una oficina!”, pero al cubrir la primera emergencia descubrí que eso era lo que quería.

¿Cuál ha sido la adversidad más fuerte que te ha tocado?

Me han tocado bastantes incendios, pero creo que uno de los servicios que más ha marcado a estas generaciones de bomberos de la Ciudad de México fue el sismo de 2017, que para todos fue una situación de crisis, de arduo trabajo, de ver mucho sufrimiento y no parar de trabajar. A todos nos marcó mucho.

¿Por qué decidiste correr?

Me encanta el deporte y la institución se presta para que un bombero lo haga obligatoriamente para estar en posibilidades de ser útil en una emergencia; se dio la oportunidad de una competencia donde los bomberos podemos desempeñar nuestras capacidades deportivas, que son los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. Allí competí y me apasionó tanto que decidí entrenar formalmente en alto rendimiento para poder representar a mi institución. Actualmente tengo el récord nacional en carreras verticales en Categoría Bombero y a nivel latinoamericano tengo el mejor tiempo femenil en carrera vertical, también en Categoría Bombero.

¿Cuánto pesa tu equipo?

El uniforme pesa cerca de nueve kilogramos seco, pero con el transcurso de los kilómetros el sudor va aumentando y llega a pesar de 11 a 12 kilos, pero además de considerar el peso, el equipo va rozando la piel y cada vez, en cada paso, puede ser más incómodo; es complicado pero ese es el reto. Este fue mi cuarto maratón; sin embargo, fui la primera mujer bombera que corrió el Maratón de la Ciudad de México con equipo completo. Nadie lo ha hecho en el país y es un hecho histórico.

¿A quién le dedicaste la carrera?

A mis tres hijos, que estuvieron en la ruta y cerraron conmigo el Maratón, mi novio tuvo su propio reto y todos estuvimos allí, acompañándonos en este momento tan especial. Por eso es que viví cada kilómetro sin sufrir, sino disfrutando de cada instante.

EVENTOS INTERNACIONALES

En 2022, Citlali fue la imagen oficial del Maratón Ciudad de México; fue ella quien presentó la playera oficial. Este año también la utilizó como parte de su preparación para buscar representar a su corporación en eventos internacionales. “Este año la corporación cumple 150 años, además de que el pasado 22 de agosto se celebró el Día del Bombero y el domingo el Maratón celebró su edición 40, así que para un bombero y para un corredor fue muy importante y valía la pena competir representando a mi institución”, explicó Citlalli, quien se ubicó en el sitio mil 747 de 2 mil 533 corredoras que compitieron en la Categoría Master, de 35 a 39 años.

Fotografía: cortesía. Texto por Katya Cedillo