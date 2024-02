Misterio y crimen desde otro ángulo

True Detective: Night Country rompe con las anteriores temporadas de la serie para resolver un crimen con toques sobrenaturales a cargo de mujeres protagonistas

Una nueva temporada de True Detective se estrenó en HBO Max el pasado 14 de enero con una gran diferencia: mientras las entregas anteriores contaron con protagonistas masculinos y el cobijo del showrunner Nic Pizzolatto, la cuarta tanda de episodios está llena de energía femenina.

True Detective: Night Country quedó a cargo de la mexicana Issa López y los roles principales recayeron en Jodie Foster, que interpreta a la jefa de policía Liz Danvers, y la recién llegada a Hollywood Kali Reis, quien es la detective Evangeline Navarro. Esto no sólo presenta otro ángulo para la serie, sino también para los personajes.

“Son complicadas, es decir, [nuestros personajes] son como una dicotomía. Una es bastante lógica y sólo cree en los hechos, no quiere ir al lado espiritual; ese es mi personaje, muy inconsciente y que sufre porque no quiere más dolor. Navarro es diferente”, comenta Foster en entrevista.

”Sí, Navarro viene de un contexto dominicano y además batalla entre el mundo espiritual que la llama y el mundo real. Ya hemos visto eso en temporadas anteriores, pero creo que hay muchas más capas entre ellas y mucha más cercanía aunque se odien, probablemente son más cercanas que los otros detectives del pasado”, añade Reis.

De acuerdo con Foster, de 61 años, otro aspecto a destacar es cómo Danvers y Navarro, como mujeres, conectan diferente con las víctimas, pues en temporadas anteriores las relaciones eran más “androcentristas”.

“Tenemos dolores diferentes tal vez y diferente comprensión de unos a otros, especialmente al llegar al último episodio, que es mi favorito, porque realmente ya tienes lo suficiente para entender por qué Navarro y Danvers conectan de forma profunda en el lugar más complicado”, detalla.

Compaginar entre mujeres

En cuanto a la representación femenina en la industria, las protagonistas también notan los contrastes dentro del tiempo y visiones según el sexo. Reis, que debutó en 2021 como actriz, cree que va por buen camino: “Va de la mano con el lugar de donde vengo, que es el boxeo de entretenimiento, y me gusta hacia dónde vamos”.

Con películas como Taxi Driver y Panic Room en su currículum, Foster también piensa en los cambios que han habido sobre todo en los últimos años. Recuerda que al principio de su trayectoria, desde los tres años, no veía a otra mujer en un set salvo a quien actuaría como su madre. Por eso hasta hace poco reflexionó sobre la diferencia de trabajar con un director varón.

“Realmente no lo entendía o no lo creía, pero hay una diferencia en estar con un director que tiene conexión inmersiva con los personajes y quiere entrar en sus zapatos, lo cual es una característica particular de las voces femeninas. Yo diría que Jonathan Demme [director de The Silence of the Lambs] también tenía eso”, explica.

Sin embargo, aclara que los hombres también pueden generar esta especie de empatía, sólo que las mujeres tienen más facilidad para ello: “Es algo que no ha formado parte de la cultura masculina y esperemos que lo sea más”.

“Supongo que lo que estás tratando de decir [sobre los directores masculinos] es que cuando no es tu historia para contar, si no tienes esa perspectiva o experiencia, no tienes esa capacidad de ver lo que ven y contarlo. Supongo que esa sería la voz y mirada femenina: es no asumir, preguntar y sólo experimentar con el resto de tus habilidades para tener ese tipo de lente”, concluye Reis.

La serie continúa lanzando capítulos cada domingo hasta sumar seis, por lo que se espera que el final aterrice en la segunda mitad de febrero.

*Entrevista realizada por Gina Jaramillo para Radio Chilango; el texto ha sido editado para dar brevedad y claridad

¿Víctima del review bombing?

Tras el estreno de True Detective: Night Country, Issa López lanzó un mensaje en X dirigido a quienes estaban ejerciendo review bombing contra la temporada. Esta práctica consiste en una emisión masiva de opiniones o puntuaciones negativas (o a veces positivas) contra una serie, película u otro producto para alterar la percepción del público en general. Al final, la showrunner borró esa publicación y puso otra hablando de lo malo de generalizar.