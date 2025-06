Del set al circuito: todo lo que debes saber de F1: La película

Una de las cintas más esperadas del año llega esta semana a las salas de cine para emocionarte con carreras tan realistas como las que se ven en cada Gran Premio de la F1

Por Oscar Gómez Cruz*

F1: La película es el nuevo blockbuster protagonizado por Brad Pitt y dirigido por Joseph Kosinski que busca llegar a la meta y ganar el primer lugar en las salas de cine para el verano de este año.

La cinta ha creado mucha expectativa por dos razones: la visita de la producción al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México en 2024, para grabar algunas escenas; así como el trabajo de Kosinski en Top Gun: Maverick, donde la tecnología empleada durante el rodaje logró capturar un tono realista en la secuela del filme ochentero.

Podemos presumir que, previo a su estreno, charlamos con el director, así como con Kerry Condon, quien da vida a Kate McKenna, directora técnica del equipo APXGP; y con Damson Idris, que interpreta a Joshua Pearce, el novato sensación y compañero de equipo de Sonny Hayes, el personaje de Brad Pitt.

Un poco de contexto…

F1: La película está centrada en Sonny Hayes, piloto veterano que tras ser una gran promesa en la Fórmula 1 y no consolidarse como tal, se dedica a correr en distintas categorías, hasta que su amigo y antiguo compañero, Ruben Cervantes (Javier Bardem), ahora dueño del equipo APXGP, le pide que se una a sus filas a mediados de la temporada 2023. Esto para principalmente ser el mentor del piloto estrella, Joshua Pearce, con quien de inicio no tiene una buena relación.

Sabemos que este no es ni será el primer largometraje de la F1 en la historia. Sin embargo, el objetivo para este proyecto era crear la película más realista del tema que pueda existir, como nos confirmó Joseph Kosinski:

“El objetivo era crear la película de carreras de Fórmula 1 más auténtica de la historia. Lewis Hamilton fue productor. Trabajamos con el equipo Mercedes para diseñar coches de carreras reales. Brad Pitt y Damson entrenaron durante meses para poder conducirlos. La rodamos durante fines de semana del Gran Premio. Incluso rodamos aquí, en la Ciudad de México, en octubre. Hicimos todo lo posible para que se sintiera como si estuvieran en el coche en una carrera de Fórmula 1”.

Para crear la sensación en el espectador de estar dentro del carro, se utilizaron varias cámaras miniatura certificadas IMAX. Sin embargo, esto no fue lo más demandante a la hora de filmar.

“Diría que las escenas cinematográficas más desafiantes fueron las que rodamos durante un Gran Premio real, como en la parrilla justo antes de empezar la carrera. Normalmente se dispone de unas horas o días para rodar una escena. A veces, sólo teníamos nueve minutos. Así que fue un gran reto, tanto para el reparto como para el equipo, conseguir toda la cobertura necesaria en tan sólo unos minutos”, consideró el director.

Obviamente, hablamos de Checo Pérez…

En cuanto al Gran Premio de México, el cineasta reconoció que cada pista tiene su esencia así como su dificultad; pero el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una vibra única que pudo apreciar más durante la carrera de octubre pasado con la presencia de Sergio “Checo” Pérez.

“Todos [los circuitos de carreras] parecen bastante difíciles. Todos tienen una personalidad única. Lo que me encantó de este circuito en particular fue el complejo de estadios por el que pasa. La energía de los 30 mil aficionados animando. Cuando Checo pasó por allí, el sonido… la energía era increíble”, destacó Kosinski.

Hablando de pilotos, Lewis Hamilton compartió su experiencia para imprimir más realidad al filme: “Desde un punto de vista técnico, nos asesoró en todos los aspectos. Pero también nos ayudó a entender por qué los pilotos de Fórmula 1 hacen lo que hacen, a llegar al meollo del asunto, a lo que los motiva, y nos ayudó a escribir una escena muy importante donde Sonny Hayes habla de por qué corre. Así que Lewis fue un recurso increíble”.

Es más que una película de carreras…

Aunque Damson Idris ya era un fiel seguidor de la Fórmula 1, Kerry Condon no lo era. La actriz tuvo que aprender del deporte y, a pesar de que no fue sencillo, disfrutó mucho del proceso para convertirse en Kate, directora técnica del equipo APXGP.

“Había muchísimo que aprender y tuve que conocer mis límites, ya que la física no es mi fuerte en la vida real. Disfruté mucho aprendiendo sobre la Fórmula 1, porque no sabía nada de ella, y me gustó aportar un toque más divertido a alguien con mucha presión y un trabajo serio, pero que también era una ‘jugadora del equipo'”, compartió.

De hecho, su personaje simboliza un parteaguas tanto en la historia como en la vida real, debido a cómo sus decisiones y trabajo, relacionados con el diseño de los monoplazas, influyen para ganar carreras, aunque al mismo tiempo trate de tener una vida normal.

“La veo empezar con un bajo nivel de confianza, porque todos critican el coche. Mostraba una especie de crecimiento. No quería ser monótona. Tenía que mostrar un cambio sin revelar demasiado. Y también la relación con el personaje de Brad Pitt. Hay algo de romance, pero también son compañeros de trabajo, además de que se ve un poco menospreciada por alguien sin mucha experiencia. Así que, se trata también de hacer valer su lugar, aunque alguna persona le resulte atractiva”, sostuvo sobre su personaje.

Por su parte, Damson nos contó cómo pudo conectarse con la personalidad y la presión con la que Joshua Pearce tiene que lidiar: “Definitivamente, me identifico con la presión. En realidad, Joshua no pierde la cabeza, pero tiene mucho que demostrar en el mundo de la Fórmula 1, simplemente para entrar en ese deporte y llegar al nivel de ser uno de esos 20 pilotos, 22 en nuestra película. Es una gran hazaña y es como actuar también: al principio te enfrentas a mucho rechazo y luego, finalmente, estás en una película. Así que me identifico con él de esa manera, y es algo que me une a él”.

Durante nuestra plática, Damson dejó ver un poco de Joshua en él, ya que al hablar de su entrenamiento bromeó un poco al decir que podría vencer a cualquier corredor profesional. Pero luego se sinceró: “No, sería como si me rebasaran por 20 vueltas”.

“Lo más importante que podría decir es que ésta no es únicamente una película de carreras, es una película conmovedora y con la que todos pueden identificarse. Sin importar su profesión. Es un equipo de desvalidos que supera la adversidad e intenta completar una tarea juntos, y creo que es hermoso”, comentó el actor.

Y a todo esto, ¿qué nos pareció la película?

La historia escrita por Kosinski junto con Ehren Kruger va más allá de contar un relato de la categoría más alta del automovilismo deportivo. Posee toques de humor, acción y romance que hacen que las dos horas y media que dura se vayan en un abrir y cerrar de ojos; tantas emociones como si fuera una carrera en la vida real.

Si bien la historia de Sonny Hayes, sus interacciones y conflictos se resuelven de una manera fácil y sencilla, el plus está en la atmósfera y experiencia que se percibe en la sala de cine, guiada por una muy peculiar línea que raya entre la realidad y la ficción y que termina por envolver a la audiencia.

Ahora, lxs fans de hueso colorado tendrán un atractivo extra al ver en la pantalla grande a pilotos como Fernando Alonso, Lando Norris, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, entre otras referencias a la F1. Obviamente no faltan Lewis Hamilton, Max Verstappen y Checo Pérez en las escenas.

¿Un cambio de carrera para Brad Pitt?

También les podemos presumir que en el fan event de F1: La película platicamos con el mismísimo Brad Pitt, quien, además de estar muy contento de estar en México, nos confesó que, si no se hubiera dedicado a la actuación, le hubiera gustado ser un piloto de carreras: “Cuando eres niño, todos pensamos que podríamos ser pilotos de carreras, sin saber realmente lo difícil que es y lo talentosos que son realmente estos chicos. Pero, ahora, habiéndolo hecho, ¡claro que me gustaría! Me gustaría hacerlo si tuviera una segunda oportunidad”.

El 26 de junio se estrena F1: La película de manera oficial; no obstante, tendrá varias proyecciones días antes por el Fan First Premieres, exclusivo para pantallas IMAX

*Texto adaptado para Chilango Diario