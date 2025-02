El amor está en el aire… y las estafas también

Suplantación de identidad, promesas falsas y solicitudes de dinero son señales de alerta en las citas en línea

En esta era digital, las aplicaciones de citas y las redes sociales se han convertido en herramientas populares para conocer a nuevas personas. Desde reaccionar a su historia hasta enviarle un mensaje podría terminar en una bonita amistad… o algo más. Sin embargo, este relacionamiento virtual implica varios riesgos de los que es mejor tomar las medidas necesarias para protegerse antes de pasar por alguna situación desagradable.

Las estafas románticas son un tipo de fraude en el que lxs victimarixs crean perfiles falsos en plataformas de citas o redes sociales para engañar a las personas y obtener beneficios económicos o información personal. Y aunque muy seguramente hemos escuchado de algún caso, en televisión o entre nuestrxs conocidxs, la suboficial Fátima Colín, de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, explicó en entrevista que no es muy común que las víctimas denuncien.

“A veces las personas minimizan este tipo de incidentes… y a lo mejor por pena o porque no quieren dar conocimiento a otras personas o pedir ayuda al encontrarse con este tipo de incidentes a través de una aplicación de búsqueda de amigos, novio o pareja, pues no lo denuncian, no reportan en algunos casos”.