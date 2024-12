Hombres invaden los espacios exclusivos para mujeres en el transporte

La multa por invadir estos espacios puede superar los $3,000, además de arresto y trabajo comunitario

Por Edgar Segura*

Usuarias del Metro, Metrobús y Trolebús denunciaron a Chilango la constante invasión que algunos hombres realizan de los espacios exclusivos para mujeres en los sistemas del transporte público de la CDMX. Además, cuando esto ocurre, son pocas las veces en que las autoridades actúan.

Todo sucede a pesar de que la invasión de los espacios exclusivos para mujeres se considera una “infracción contra el entorno urbano” y es sancionable con multas económicas, arresto y trabajo comunitario.

Las entrevistadas coinciden en que el principal motivo por el que utilizan la zona exclusiva para mujeres es la seguridad. “El transporte que más uso es el Metro y me siento más segura ahí. Además de que suele ir menos lleno, la verdad te sientes más segura que estando en el vagón mixto”, cuenta Alejandra.

Usuarias del Metrobús como Sandra opinan igual: “Tengo preferencia por ese vagón porque me siento más segura”, dice. Y Mayra, quien viaja en Trolebús, considera que las zonas mixtas del transporte público son un punto donde el acoso es común: “Honestamente yo prefiero usar la zona de mujeres porque sí recibes un poco de acoso en la zona mixta. Hay hombres muy morbosos que pasan y te agarran la pompa con la mano”.

Falta sin castigo

Las mujeres entrevistadas perciben que la invasión de espacios exclusivos es más común en el Metrobús y en el Trolebús que en el Metro. Para Sandra y Mayra, esto ocurre “como una o dos veces por semana” e incluso cuando las unidades van vacías.

Aunque el Metro tampoco se salva aunque existe vigilancia en los andenes. “Yo uso mucho la línea de Universidad y ahí está la separación. Se supone que hay ahí un policía que vigila, pero muchas veces hay mujeres que pasan a los hombres al vagón de mujeres… Hay una separación muy clara que dice ‘Solo mujeres y niños’. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que su cerebro no lo entienda”.

El problema no es únicamente que los hombres invadan esos espacios exclusivos, sino que lo suelen hacer con total impunidad. “Solamente como dos o tres veces me ha pasado que sí los bajan, pero eso es raro; generalmente sí llegan a su destino”, comenta la usuaria del Metrobús.

“También he visto que hay mujeres que se bajan del vagón y van con el policía que se encuentra en el andén a decirle que hay un chavo o un señor aquí en ese espacio. Así sí lo sacan, pero si no les dices, es muy raro que lo saquen”, añade la pasajera del Metro.

Caso distinto es el del Trolebús, donde, ante la ausencia de policías, los operadores son los encargados de poner orden cuando los hombres invaden los espacios para mujeres.

Las sanciones

El artículo 230 del reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte “viajar en zonas exclusivas para usuarios con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres, cuando la persona usuaria no se encuentre dentro de esa condición específica, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro; viajar en los vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años y/o ocupar los asientos reservados para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con menor en brazos”.

A su vez, el artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica indica en su numeral XI que se considera como una infracción contra el entorno urbano “ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos”.

El artículo 31 del citado ordenamiento añade que a quien cometa dicha infracción se le aplicará una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, de entre $2,279.97 y $3,257.1. Además, la sanción puede incluir entre 25 y 36 horas de arresto y de 12 a 18 horas de trabajo comunitario. Aunque estas sanciones rara vez se aplican.

De 25 a 36 horas de arresto pueden recibir de sanción los hombres que invadan los espacios de las mujeres

79.9% de las chilangas se sienten inseguras en el transporte público, según la Encuesta Nacional de Victimización de este año (ENVIPE 2024)

* Texto adaptado para + Chilango diario