Sirenas al ataque: un reconocimiento a las rockeras mexicanas

Desde pioneras hasta nuevas exponentes se unirán en esta actividad de Tiempo de Mujeres 2025 para reconocer la historia de las mujeres en la escena del rock nacional

Piensa rápidamente en exponentes del rock mexicano, ¿cuántas mujeres aparecen en tu mente? Existe una gran probabilidad de que contemples pocos o ningún nombre de rockeras. Y la lista de cantantes y músicas talentosas es larga, aunque no siempre son mencionadas o reconocidas.

A partir de esto es que Sirenas al ataque: Homenaje a rockeras mexicanas toma relevancia. Como parte de las 150 actividades de Tiempo de Mujeres 2025, este proyecto se une al festival con un concierto homenaje al que lo acompañan charlas y la proyección de documentales para celebrar y reconocer la influencia femenina en el rock nacional.

Detrás de su organización se encuentra la cantante y compositora Tere Estrada, también autora de Sirenas al ataque: Historia de las rockeras mexicanas. Le llevó una década que su libro saliera a la luz (la primera edición se publicó en 2001) y ya está preparando el tomo dos. Pero también está enfocada en un documental que le ha llevado cuatro años levantar y por el cual se animó a proponer el concierto a la Secretaría de Cultura para incluirlo en el filme.

Una parte del panorama

Para Tere Estrada, sí existe un antes y un después tras el Me Too en la industria del rock para las mujeres. No obstante, aún ve como la principal barrera la falta de credibilidad en el trabajo de las rockeras, sin importar el tiempo. Pone de ejemplo a Las Mary Jets, la primera banda de mujeres que tocaba instrumentos eléctricos, cuyos padres se escandalizaban porque se presentaban en “bares de mala muerte”, y a Las Chic’s, a quienes les gritaban que sacaran el tocadiscos porque creían que no estaban tocando en vivo.

“Cuando me presentaba en los 90 pensaban que era la novia de alguno de los músicos, si no, no entendían qué estaba haciendo ahí. Así por el estilo. Todavía hace algunos años veías una banda de mujeres y siempre el rollo de ‘pero esas han de ser las novias de alguien o ¿por qué están ahí?’”, cuenta en entrevista la artista e investigadora.

La escena ha crecido en los últimos 20 años, de manera que hay proyectos de únicamente mujeres o mixtos, señala. Pero también menciona cómo hay bandas de mujeres que van cambiando de nombre porque es difícil mantener un proyecto o que aun con varios años en acción apenas han logrado lanzar un disco.

“¿Qué pasa? Que no terminan de bajar los proyectos y te quedas como en algo. Como mujer estás en tantos frentes, que si los hijos, el marido, que a veces en la parte creativa y de estar buscando los proyectos, a veces no nos da la vida”, reflexiona Tere Estrada.

Añade que a veces las bandas tampoco cuajan porque escasean las manos femeninas en la industria: “Nos hacen falta más ingenieras, más productoras, más iluminadoras, como más gente backstage y más gente en la toma de decisiones para que podamos acelerar, porque luego saben que existimos pero no nos toman en serio”.

¿Qué habrá en Sirenas al ataque?

El concierto del 1 de marzo en el Monumento a la Revolución a las 18:00 entregará seis horas de música continua que homenajearán a pioneras como Gloria Ríos, Hermanas Jiménez, Angélica María, Rita Guerrero, Vianey Valdez, Ela Laboriel, Julissa, Leda Moreno, Hebe Rosell y Angélica Infante, desde la participación de 40 artistas y proyectos femeninos que reunirán a varias generaciones en el escenario.

Aunado a ello, este 28 de febrero se realizarán dos charlas en el Museo de la Ciudad de México. La primera, a las 16:00, será de “Territorios sonoros femeniles. Del long play al streaming”; la segunda, a las 18:00, hablará de “Cuerpo, moda y baile. Del twist al punk”. La entrada es libre.

Y hasta el 29 de marzo se llevará a cabo la proyección de tres documentales en el Tianguis del Chopo a partir de las 11:00: Música silenciada (2017), que da un recorrido por la vida de Gloria Ríos y Las Mary Jets; Hechizo de sirena: Tere Estrada en Colombia (2015); y Rita: El Documental (2018), sobre la vocalista de Santa Sabina. Sigue las demás actividades en el Instagram de Tere Estrada: @sirenas07.