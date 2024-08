“La discapacidad no está en el cuerpo, sino en la mente”: Salvador Hernández

El abanderado de la delegación mexicana en París 2024 suma ocho medallas y seis participaciones en paralimpiadas

Por Édgar Segura*

Bajo el anonimato que envuelve a lxs atletas paralímpicos en comparación a los reflectores que tienen lxs olímpicos, México cuenta con una leyenda del deporte internacional: Salvador Hernández. Este 28 de agosto, cuando desfile por los Campos Elíseos abanderando a la delegación mexicana junto a la nadadora Fabiola Ramírez, estará haciendo historia al participar en sus séptimos Juegos Paralímpicos.

A lo largo de las seis ediciones que ha disputado, Hernández acumula ya ocho medallas paralímpicas y en París 2024 va por la novena. Además, buscará hacerlo a sus 58 años, demostrando que ni la edad ni la discapacidad son límites: “La discapacidad no está en el cuerpo, sino en la mente”, asegura en entrevista con Chilango.

Y así lo demuestra su historia. Él ha estado en la cúspide de su deporte, ha caído y se ha vuelto a levantar. En el camino también ha luchado para recortar la brecha entre los apoyos que reciben los atletas del deporte adaptado respecto a los convencionales.

“Siempre me gustó el deporte”, cuenta Salvador, quien tiene secuela de polio desde los ocho meses de nacido. Sin embargo, fue a los 15 años cuando, gracias a que sus amigos lo invitaron a nadar, descubrió que la discapacidad no es barrera para practicarlo. “Yo era un poco escéptico. Pensé que no era posible que una persona que no puede mover sus pies pudiera nadar.

Pero ahí me di cuenta que la discapacidad no está en el cuerpo, sino en la mente”. Tras tomar la natación como pasatiempo, empezó a probar otras disciplinas hasta que dio con la que se convertiría en su pasión: el atletismo sobre silla de ruedas.

“Empecé a fortalecer mis brazos con algo muy rudimentario. Usábamos nuestras propias pesas de cemento y latas o botes porque no había recursos para un gimnasio”. En su natal Morelia tampoco había competencias de deporte adaptado, por lo que empezó a prepararse compitiendo junto a atletas convencionales. Corría la década de los 80. “Era algo nunca visto. Por lo menos en Michoacán, fuimos pioneros del deporte adaptado”, cuenta.

Pronto la preparación comenzó a dar frutos. Salvador empezó a ganar competencias nacionales y gracias a ello se clasificó a sus primeros Juegos Parapanamericanos en Caracas 1990. Continuaron los buenos resultados y llegó hasta el Mundial de Para Atletismo en Berlín, donde obtuvo el pase a sus primeros Juegos Paralímpicos: Atlanta 1996.

“Aunque llevaba una silla un poco rudimentaria iba con muchas ganas, con mucho coraje y con mucho deseo de obtener una medalla”, cuenta acerca de su primera experiencia en una paralimpiada. No logró presea en aquella ocasión pero se propuso regresar a unos Juegos Paralímpicos cuatro años después. Y no solo lo hizo, sino que obtuvo tres medallas.

La lucha por la igualdad

Un mérito extra en el gran palmarés de Hernández y otrxs para atletas es que todo lo han logrado sin los mismos apoyos que sus contrapartes del deporte convencional. Con el paso del tiempo se ha ido conquistando la igualdad, pero ha sido necesario exigir y luchar. “[Después de Sídney 2000] hablamos con el presidente y le dijimos que por qué se hacía esa diferencia en los estímulos si el himno y la bandera nacional no eran diferentes a los de lxs atletas convencionales”.

Al preguntar a Salvador cuál considera que es su lugar al lado de otras grandes figuras del deporte, él asegura: “no me siento menor, tengo más logros que muchxs deportistas convencionales”. Y remata: “Como deportista he logrado todo lo que me he propuesto”.

“Sé que estoy en un ámbito como el deporte adaptado, al que muchas veces la sociedad no considera de alto rendimiento, pero [lo que he logrado] es una hazaña, porque no cualquiera puede estar aquí”. Y en efecto, ¿cuántas personas conocerían el nombre de Salvador Hernández si se diera el mismo reconocimiento al deporte paralímpico que al convencional?

+ Datos

35 años de carrera deportiva tiene Salvador Hernández, quien es uno de lxs atletas mexicanxs con más triunfos de la historia

8 medallas en Juegos Paralímpicos, 22 en mundiales de para atletismo y más de 200 en competencias nacionales conforman su palmarés

*Texto adaptado para + Chilango