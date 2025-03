¿Marcharás el 8M? Ten en cuenta esta información

Si te sumarás a la movilización del sábado, aquí te contamos los horarios, las rutas y los puntos de encuentro

Se acerca una fecha muy importante para todas: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como cada año, miles de mujeres marcharán en la Ciudad de México para alzar la voz contra la violencia de género, la desigualdad y la injusticia. Si planeas sumarte al contingente el sábado, en Chilango te contamos lo que necesitas saber.

Es importante recordar que el origen de esta fecha está estrechamente ligado a los movimientos obreros de mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX, los cuales demandaban mejores condiciones laborales. Es por ello que actualmente se recuerdan las luchas históricas y actuales por la igualdad de género.

De acuerdo con la UNAM, el Día Internacional de la Mujer no sólo es una ocasión para recordar los logros alcanzados, sino para reflexionar sobre los desafíos que persisten: discriminación, brecha salarial o falta de representación en puestos de liderazgo son algunos problemas que siguen afectando a las mujeres en el mundo.

¿Desde dónde partirá la marcha del 8M?

Diversas colectivas lanzaron sus convocatorias con distintos puntos de encuentro en la Ciudad de México. Algunos sitios de donde saldrán los contingentes son: Monumento a la Revolución, Fuente de la Diana Cazadora, Glorieta de las Mujeres que Luchan, Ángel de la Independencia y Monumento a la Madre.

Cada contingente tiene su propia dinámica, por lo que te recomendamos tomar en cuenta los horarios y las formas de organización de los distintos grupos que planean participar, como madres buscadoras, víctimas de violencia, infancias, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, entre otros.

Las horas de reunión varían, pero en general la cita es entre las 11:00 y 13:00. Se prevé que la movilización masiva inicie alrededor de las 14:00.

La ruta principal suele recorrer Paseo de la Reforma, con salidas desde los distintos puntos que ya mencionamos. Todos los contingentes avanzarán con dirección al Zócalo capitalino, pasando por Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo.

Talleres y actividades previas a la marcha

La Red Mundial de Jóvenes Políticos CDMX, en colaboración con la asociación civil Abideeh y el contingente Jacarandas, llevarán a cabo un taller este viernes 7 de marzo para diseñar carteles creativos y poderosos, compartir experiencias con otras mujeres y crear lazos de sororidad. La cita es en la calle Durango 22, en la colonia Roma Norte, a partir de las 14:00.

Se recomienda llevar materiales como pintura, colores y hojas. ¡Lo que quieras para darle vida a tu cartel! También algún alimento para compartir, como galletas o fruta.

Otra actividad a tomar en cuenta es que la cantante y compositora chilena Mon Laferte se unirá al concierto “¡Calladitas no!”, en donde también participarán Las Fokin Biches, Bloody Benders, Kostra de Moyera, Shifters, Stereo Animal y Argentina en Casa (Fernanda Parranda, Flor Croci y Juana Chang).

El evento con puro talento femenino se llevará a cabo en el Foro Alicia (Eligio Ancona 145, colonia Santa María la Ribera) este viernes 7 de marzo, a las 18:00. Para las mujeres, el costo del boleto es de cooperación voluntaria, consciente y solidaria. Para los hombres, de $150.

Consejos para una marcha segura

Vístete cómoda: usa zapatos adecuados y ropa ligera.

Lleva lo esencial: agua, un snack, identificación y una mochila pequeña.

Protégete del sol: no olvides gorra, lentes y protector solar.

Mantente comunicada: lleva tu celular siempre con carga y, si puedes, una pila externa.

Acude acompañada: si vas sola, te recomendamos que te unas a un grupo por seguridad.

¿Qué poner en un cartel 8M?

Algunas consignas que puedes escribir para tu cartel son: “Ni una menos”, “Pelea como niña”, “Bonita, pero nunca calladita”, “Hoy lucho para existir mañana”, “Somos la revolución y no nos vamos a callar”, “Quisiera ser monumento para que me protejan”, “Quiero que toda niña sepa que su voz puede cambiar al mundo”, “No voy a pedir permiso para luchar”, “Merezco vivir, merezco decidir”, “Tal vez no nos conocemos, pero te creo y no te dejaré sola”.