¿Suerte o destino?

Woody Allen nos habló de Golpe de suerte, una cinta con la que reafirma su interés por explorar diferentes manifestaciones del azar y sus inminentes efectos

Por Karla Peckerman*

Escarbar en la obra del director Woody Allen es encontrarse con historias cuyo común denominador es el azar como elemento que marca el camino y desenlace de sus personajes. Coup de Chance (Golpe de suerte), su más reciente trabajo, no podía ser la excepción. Basta con leer el nombre, ¿cierto?

En la película, Fanny (Lou de Laâge), una joven parisina, vive en un matrimonio cómodo económicamente, pero que sentimentalmente no la llena. Su marido Jean (Melvil Poupaud) es un hombre obsesionado con el control y que no cree en la suerte. Un día, Fanny se reencuentra con Alain (Niels Schneider), un excompañero de instituto que estuvo enamorado de ella, situación que pondrá todo al revés.

A lo largo de la trama, se pueden apreciar diferentes manifestaciones de lo fortuito como sello del trabajo de un Woody Allen que, a sus 88 años, sigue explorando las infinitas ideas que nacen en su mente. Y quien mejor que el mismo director para hablar sobre el proceso de Golpe de suerte, un título que también describe lo que significa para esta periodista haber entrevistado al Sr. Allen en el marco del estreno de la cinta en México.

“Se me ocurren muchas ideas con el tiempo y normalmente las anoto en papelitos o lo que tenga a la mano, y los echo en un cajón de mi casa. Cuando estoy listo para escribir algo, tomo todas estas pequeñas tiras de papel y las miro, algunas son buenas, la mayoría no lo son aunque en su momento sonaban bien. Esta (Golpe de suerte) era una que había tenido guardada por años en mi cajón, pero no había hecho”, cuenta Allen en entrevista con Chilango.

Coup de Chance es una película novedosa por el hecho de que es la primera de Allen hablada en francés, aunque no había sido concebida así por el también guionista. “Para mí fue un regalo maravilloso porque siempre quise hacer un filme en Europa en su idioma, particularmente en Francia”.

La obra del director neoyorquino tiene a la suerte como componente esencial en su narrativa, es por eso que le pregunté su perspectiva sobre esta y si veía alguna diferencia con el destino o no.

“Veo que suceden cosas al azar y que no tienen que ver con el destino. No siento que haya ningún destino para mí hoy. Podría subir a mi habitación, resbalar en la alfombra y golpearme la cabeza. Eso sucede por casualidad porque no siento que esté destinado a resbalar, caer y golpearme, claro que puede suceder porque es algo totalmente impredecible”, asegura la mente detrás de cintas como Match Point y Vicky Cristina Barcelona.

Sin intención de spoilear, llama la atención que en una parte de la película México es mencionado, así que le pregunté si había posibilidad de que alguna de esas ideas guardadas sucediera en nuestro país.

“Bueno, normalmente hago una película con la gente que la financia. Entonces alguien me llama desde Francia, España o Italia y me dice: ‘Si haces una película aquí la financiaremos’, es algo que podría hacer.

Pero si alguien me propone eso desde un país que desconozco, no sé si podría hacerlo porque no sabría si alguna idea funcionará allí. No quiero simplemente tomar una y pegarla ahí. Yo quiero que se sienta natural para ese país”, una respuesta que no descarta del todo a México.

“Es interesante porque vivo cerca y nunca he estado allí; y no lo he hecho porque no soy un viajero. Las veces que salgo de Nueva York es para trabajar, pero lo que sé de México es porque muchos amigos lo han visitado, fueron a la escuela en México y hablan de manera muy romántica de él”, expresó Allen.

Las esperanzas no se pierden, porque Woody Allen sigue pensando en ideas diversas y con ganas de trabajar hasta donde la vida se lo permita. Por lo pronto, no te puedes perder Golpe de suerte porque te va a entretener, divertir y confundir, pero definitivamente no te decepcionará.

Golpe de suerte se estrena en exclusiva con Cinépolis +QueCine este 14 de noviembre

5 premios Oscar y 5 Globos de Oro ha ganado en su carrera Woody Allen, entre otros tantos reconocimientos

*Texto adaptado para + Chilango