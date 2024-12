Platicamos con James Gunn, copresidente de DC Studios, y parte del elenco de Creature Commandos, serie que inicia el Universo DC

Por Oscar Gómez Cruz*

“Emotiva, hermosa y trágica”, con esas tres palabras James Gunn describe a Creature Commandos, la nueva serie animada para adultos escrita por él mismo y que marca el inicio de la transición al Universo DC (UDC), franquicia que simboliza un “reinicio suave” del Universo Extendido de DC y que, en adelante, unificará los proyectos en televisión, cine, videojuegos y animación.

Para esto, llega la historia de este grupo que, muy parecido al Suicide Squad, es un equipo secreto conformado por monstruos encarcelados en la prisión Belle Reve y que son reclutados para una misión considerada demasiado peligrosa para los humanos. “Cuando todo falla… ellos son la última y peor opción”.

Como contexto, esta agrupación está basada en el cómic del mismo nombre, creado por el escritor J. M. DeMatteis y el artista Pat Broderick, allá por la década de los 80. Trata de un grupo de militares sobrehumanos que combatían nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Con este antecedente, Gunn conceptualiza una nueva alineación para un show al que le imprime todo su humor negro y que cuenta con la producción ejecutiva del también coproductor de DC Studios, Peter Safran. Pero, ¿por qué hacerlo con una serie animada y no en un live action?

“Porque no tenía 300 millones de dólares”, bromea el mismo Gunn, quien además confiesa que, simplemente, y por gusto, comenzó a escribir el programa cuando se encontraba en Colorado, editando Guardianes de la Galaxia Vol. 3, antes de ser contratado para estar al frente del UDC. “No me pagaron por nada de eso, simplemente lo escribí.

Y luego nos contrataron para DC Studios. Pensé: ‘¡Sé que le debería dar luz verde!’. Mi carrera se trata de, ya sabes, ir con lo que me inspira en el momento”.

Pero el concepto de Creature Commandos no podía concretarse sin un grupo de actores que pudiera transmitir la esencia del “Task Force M”. El elenco está conformado por Steve Agee, quien ha dado vida, en al menos tres ocasiones, a John Economos, genio de la tecnología; Anya Chalotra, como Circe, poderosa hechicera inmortal; Zoe Chao, como la científica anfibia Nina Mazursky, y Alan Tudyk, actor que ha trabajado con DC en otros proyectos y ahora interpreta al villano conocido como Dr. Phosphorus.

También participan David Harbour, como Frankenstein, líder del equipo en el cómic; Indira Varma, quien es La Novia (sí, de Frankenstein); Sean Gunn, quien presta su voz al carismático G.I. Robot y retoma su papel como Weasel, sobreviviente del Suicide Squad.

Completando el casting, tenemos a Frank Grillo, que encarna al líder Rick Flag Sr., quien también aparecerá en la segunda temporada de Peacemaker y en la próxima película de Superman; Maria Bakalova como la princesa Ilana Rostovic, personaje creado por James Gunn para este show; y, por último, quien nació para el papel y lo retoma, Viola Davis como Amanda Waller.

Cabe destacar que, aunque hubo mucha química, hubo varios retos para el elenco. Como el de Bakalova y Grillo, quienes estaban en Bulgaria y Estados Unidos, respectivamente, y lo complicado que fue hacer una escena sexual, a distancia. Aunque ambos dicen estar orgullosos de su trabajo.

El show resulta ser una montaña rusa de acción, situaciones irreverentes y toques gore alrededor de una técnica de animación que simula un estilo vintage, extraído de las viñetas de los cómics, en una atmósfera moderna. Además, explota y se detiene abruptamente, musicalizado por un soundtrack que provoca risas y hasta tristeza mientras conocemos los claroscuros en las personalidades de los antihéroes.

Aunque Creature Commandos está conectada al UDC, no será necesario conocer los antecedentes para comprenderla, así como con otros proyectos de la nueva continuidad. “Quiero asegurarme de que quien sea pueda adentrarse en cualquiera de estas historias y disfrutarlas por completo”, detalló James Gunn.

Creature Commandos estrena en Max este 5 de diciembre.

Un equipo fantástico

Tras ser reclutado y dirigir The Suicide Squad, James Gunn y Peter Safran, también productor de la cinta, fueron contratados para dirigir DC Studios. Con esto, se ha puesto en marcha un plan de 10 años en el que veremos películas, series y más entregas conectadas entre sí. Destacan Superman: Legacy, Lanterns y The Brave and The Bold, historia de Batman y su hijo, Damian Wayne.

