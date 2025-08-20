Trolebús Chalco-Santa Martha abrirá tres nuevas estaciones

Con la apertura, este medio de transporte que conecta al Edomex con la CDMX tendrá 12 de sus 15 paradas en funcionamiento

Por Edgar Segura*

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que en este mes de agosto abrirá tres nuevas estaciones de la Línea 11 del Trolebús, que cubre la ruta Chalco-Santa Martha. Esta ruta del “trole”, la primera en conectar al Estado de México con la CDMX, tiene una extensión de 37 kilómetros y, cuando esté concluida, contará con un total de 15 estaciones en funcionamiento. Sin embargo, por el momento operan únicamente nueve de ellas.

Con la apertura de tres nuevas estaciones, el Trolebús Chalco-Santa Martha tendrá 12 estaciones en funcionamiento, beneficiando principalmente a las personas usuarias del tramo que se encuentra en territorio mexiquense.

De acuerdo con lo informado por el STE, las estaciones que abrirán son: Unión Guadalupe, Covadonga y Ejidal. Estas se ubican en el municipio de Chalco, sobre la Avenida Solidaridad. Ya se encontraban listas desde mayo de 2025, cuando la Línea 11 del Trolebús inició operaciones. Sin embargo, su apertura se retrasó debido a que en la zona se estaban realizando las obras del Colector de Lluvias Solidaridad, que finalmente quedó concluido.

Las tres nuevas estaciones podrán usarse a partir del próximo domingo 24 de agosto, desde las 05:00 de la mañana. Al respecto, el titular del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, informó que ya se realizaron las pruebas operativas para verificar el paso correcto de las unidades por las estaciones que entrarán en operaciones.

“Hoy [el lunes pasado] realizamos recorrido de prueba por las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal del centro de Chalco para verificar el paso correcto de las unidades por este tramo de la línea, el próximo domingo iniciaremos con la operación del servicio en estas estaciones de la L11”, escribió el funcionario capitalino en su cuenta de X.

¿Qué estaciones ya están abiertas y cuáles aún no abren?

Las estaciones Unión Guadalupe, Covadonga y Ejidal se unirán a nueve que ya están en funcionamiento: Santa Martha, Parque de la Mujer, Cuauhtémoc, Puente Rojo, Puente Blanco, Parque Tejones, José María Martínez, Amalinalco y Chalco Terminal.

Con ello, el público usuario podrá utilizar 12 de las 15 estaciones de la línea. Adicionalmente, hay tres estaciones que todavía siguen en construcción: Teotongo, La Virgen y Xico. Estas se ubicarán en un viaducto elevado sobre la carretera México-Puebla, en la alcaldía Iztapalapa.

Cabe recordar que el Trolebús Chalco-Santa Martha opera de lunes a sábado, en un horario de 04:30 a 00:30. Los domingos y días festivos su horario es de 05:00 a 00:00 horas. El costo del viaje es de $13. Sin embargo, para poder ingresar a las estaciones que se ubican en Estado de México es necesario tener un saldo mínimo de $20, ya que ese es el cobro que se realiza en los lectores. Posteriormente, al salir de las estaciones, se aplica una devolución de $7.

Conexiones con otros transportes

Además de conectar al Edomex con la CDMX, la Línea 11 del Trolebús cuenta con conexiones a otros sistemas de transporte público. En primer lugar, en la terminal Santa Martha los usuarios pueden transbordar a la Línea 10, que va de Santa Martha a Constitución de 1917. En esa misma estación hay conexiones con el Metro y el Cablebús. Al salir de la terminal Santa Martha se encuentra un pasillo que hacia el lado izquierdo conduce hasta la Línea A del Metro, con correspondencia hacia Pantitlán, en tanto que hacia el lado derecho se localiza una pasarela que conduce a la Línea 2 del Cablebús, que va hacia Constitución de 1917.

*Texto adaptado para Chilango Diario