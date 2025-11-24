Una historia que se quedó sin palabras

Por Liz Basaldúa*

El jueves de la semana pasada llegó a las salas de cine Las Mutaciones, la nueva película del director Jorge Ramírez-Suárez que adapta la novela homónima de Jorge Comensal.

Protagonizada por Tony Dalton, Mónica del Carmen y Vicky Araico, la cinta narra la historia de Raúl, un abogado exitoso que, tras perder la lengua a causa de un cáncer, ve transformada su vida familiar, personal y emocional.

El filme aborda el duelo desde lo cotidiano, entre lo absurdo y lo emotivo. Raúl se queda sin voz, literalmente, y debe aprender a comunicarse con su esposa e hijos a través de mensajes, gestos… y hasta con la ayuda de un loro parlanchín.

“Fue muy frustrante no poder expresarme con palabras. Como actor uno se apoya mucho en el lenguaje, pero aquí tuve que construirlo todo desde la mirada y el cuerpo”, compartió Tony Dalton en entrevista con Chilango.

El director explicó que el título no sólo se refiere a la mutación celular del cáncer, sino al cambio que enfrentan todos los personajes: “Son mutaciones físicas, emocionales, familiares. Cambia la forma de amar, de relacionarse. Y eso es lo que quería retratar: cómo seguimos siendo humanos aún en el deterioro”.

Uno de los personajes más entrañables es Elodia, interpretada por Mónica del Carmen. “Elodia me conmovió porque ella es quien mejor entiende a Raúl. Sin palabras, ella lo escucha más que nadie. Y eso habla de una sensibilidad que muchas veces sólo tienen quienes cuidan desde el cariño”, compartió. Además, Elodia le regala a Raúl un loro parlanchín que termina siendo su canal de expresión. “Ese loro es como su conciencia. Dice todo lo que él ya no puede decir”, agrega el director.

La cinta también explora el lugar de la mujer dentro de la crisis familiar. Vicky Araico, quien interpreta a Carmela, la esposa, destacó el dolor que habita en los silencios del personaje: “Carmela se guarda todo. Lo que no dice, la carcome. Interpretarla fue difícil, pero muy humano”.

El director, conocido por filmes como Guten Tag, Ramón y La Gran Promesa, buscó con esta cinta un tono que dialogara entre la tragedia y la ternura. “Quería que la película provocara preguntas: ¿qué pasa si pierdes todo lo que crees que te sostiene? ¿Cómo te comunicas con el mundo si ya no tienes voz?”, dijo Jorge Ramírez-Suárez.

Las Mutaciones es una historia sobre lo que callamos, lo que nos transforma y lo que somos capaces de hacer para no perdernos en el silencio.

La cinta se estrenó en 120 salas de cine a nivel nacional y más adelante llegará a plataformas digitales

