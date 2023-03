El ahora prófugo Von Roerich tuvo 125 asesores en el congreso

Fotografía: Cuartoscuro

Una nómina mensual de más de 3 millones de pesos representaba el equipo de trabajo del panista, quien tiene cuentas pendientes con la justicia por el cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez.

Días antes su andar fue sigiloso, intuía que se venían tiempos complejos y simplemente desapareció de la esfera pública, pero en esta huida dejó una estela de asesores que representan un cobro mensual de 3.3 millones de pesos en el Congreso de la Ciudad de México.

Fue el 8 de diciembre cuando la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que un juez había liberado una orden de aprehensión en contra del diputado panista Christian Von Roehrich, quien es acusado por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades como servidor público, además de asociación delictuosa, relacionados al denominado Cártel Inmobiliario.

Al panista también se le vincula con la simulación de pagos a empresas con motivo de demolición de inmuebles afectados por el sismo del 17 y mantenimiento de otros edificios.

Al ser coordinador parlamentario de Acción Nacional en el recinto de Donceles y Allende, disponía de una amplia nómina. De acuerdo con información del Artículo 125, fracción XVI, de las obligaciones de transparencia del órgano legislativo local, Christian Von Roerich contaba con una plantilla de 125 asesores, quienes representan un pago mensual de 3.3 millones de pesos, con corte al último trimestre de 2022.

Los sueldos más altos eran de 65 mil pesos mensuales brutos, mientras que los más bajos rondaban los 3 mil 794.4 pesos, cifra que estaba por debajo del salario mínimo establecido en 2022.

El Congreso capitalino dispuso, en dicho periodo evaluado, para todos los diputados y diputadas, grupos parlamentarios y otras áreas administrativas un total de mil 599 asesores, quienes representan un gasto mensual de 27.7 millones de pesos brutos. Tan sólo el ex legislador prófugo de la justicia contaba con el 11.9 por ciento del gasto en esa nómina.

Sus asesores ganaban en promedio 26 mil 737 pesos al mes, mientras que el resto obtenía 17 mil 331 pesos, una diferencia de casi 10 mil pesos. Sin embargo, con la orden de aprehensión en su contra, no volvió a pisar el recinto legislativo.

Al acumular cinco faltas consecutivas sin justificación fue removido y el presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zambrano, llamó a su suplente Federico Chávez para que tomara protesta, en febrero pasado.

Se solicitó una postura al Congreso de la Ciudad de México (por medio de comunicación social), pero no hubo respuesta. Se siguió el mismo procedimiento con el Grupo Parlamentario del PAN, el cual respondió que no era una nómina del ex diputado, se trata de una lista “que, incluso está desactualizada, pero la integran los asesores del GPPAN”.

¿Persecución política?

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda habilitó un portal especial para exhibir la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía. En la siguiente liga https://desarrollosirregulares.cdmx.gob.mx/, se muestra que en el periodo de 2016 a 2018, en el que Von Roehrich estuvo al frente de la demarcación,

59 obras excedieron los límites permitidos, acumulando un total de 119 niveles de sobra. Ante estas indagatorias, la oposición manifestó su apoyo al ex Coordinador Parlamentario del PAN y ha argumentado que se trata de una persecución política, de cara al 2024.

