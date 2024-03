Elecciones2024 Las estrategias de lxs candidatxs a dos semanas de campañas y recorridos por el país

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez desarrollan diferentes estrategias en los primeros 17 días de los 60 que durará el periodo antes de la votación

Por Jorge Almazán R.

Suman 17 días en los que las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como el candidato Jorge Álvarez, quienes firmaron el Compromiso Nacional por la Paz que propuso el Episcopado Mexicano, han visitado diversas regiones del país, en busca de la aprobación de la ciudadanía mexicana, quien definirá mediante votación el 2 de junio próximo quién asumirá la Presidencia de la República a partir del 1 de octubre, en la primera carrera presidencial que podría traer a México a la primera presidenta del país, en 200 años de historia del sistema de elección popular.

Sheinbaum acumula kilometraje

Quien ha recorrido más kilómetros de territorio nacional es Sheinbaum Pardo, que hasta el domingo pasado llevaba 17 entidades federativas, con un total de 52 asambleas en las que ha participado (tres por estado), con los simpatizantes de la coalición Sigamos Hacienda Historia (Morena, PT y PVEM).

También ha recorrido 52 de los 300 distritos electorales donde ha sostenido encuentros con integrantes de diversos sectores educativos, económicos, sociales y culturales, ante quienes ha desmenuzado cuatro ejes de su Proyecto de Nación: República Segura y con Justicia; Republica Educadora, humanista y Científica; República de y para las Mujeres; así como República Rural Justa y Soberana.

La semana que concluyó decidió ir, además de Morelos, por los caminos del sureste del país (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz), en donde viajó en el Tren Maya.

“Vienen tiempos muy buenos para México… nos observan porque en muchos lugares ha regresado la derecha y aquí hay una conciencia tan grande del pueblo de México, que la gran mayoría quiere que continúe la transformación que es la esperanza de nuestro país. Puede haber guerra sucia, calumnias, todo lo que quieran, pero nosotros estamos firmes ya estamos listos para ganar el 2 de junio la Presidencia de la República y con una gran unión”, señaló durante su traslado.

En cada visita, Sheinbaum Pardo ha desarrollado propuestas y proyectos pensados para el espectro local. En esta región habló sobre el Plan Campeche, que contempla convertir a la entidad en la principal productora de arroz de México, en sólo tres años.

Asimismo, en Tabasco, junto al candidato a esa gubernatura, Javier May, dio a conocer siete puntos en beneficio de su población: Conexión del Tren de Paraíso con la creación de la estación Chontalpa; construcción de la carretera Villahermosa-Macuspana-Escárcega; ampliación de la carretera Villahermosa, Tabasco-Ciudad del Carmen, Campeche; ampliación y desarrollo del Puerto de Frontera; tecnificación del campo; construcción del Hospital Rovirosa en Villahermosa como parte del IMSS-Bienestar; e invertir en infraestructura para el dragado de ríos. La semana la concluyó en Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz, en donde habló del fortalecimiento de la industria petrolera.

Este lunes, en el Monumento a la Revolución, presentará un eje más de su Proyecto de Nación: República Soberana y con Energía, además de participar en dos asambleas, en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo; el martes estará en Tamaulipas; el miércoles lo dividirá entre Tamaulipas y Nuevo León; jueves y viernes los dedicará a Nuevo León; sábado a Coahuila; y domingo a Coahuila y Durango.

Xóchitl apuesta por el sector privado

La candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, de la alianza PAN, PRI y PRD, ha dedicado su tiempo a reuniones con diversos sectores, particularmente empresariales, pero también ha sostenido encuentros masivos con seguidores en Coahuila y Quintana Roo. En diversos encuentros con sus simpatizantes ha dicho que de ganar la contienda electoral, quienes no alcancen a entrar a una escuela pública podrán acceder a una privada que pagará el gobierno federal. Con respecto a la salud, ha dicho que la población que no sea atendida en el IMSS o el ISSSTE, será beneficiada por el Estado, quien cubrirá los gastos en un particular. También ha dicho que de ganar las elecciones presidenciales, revivirá el proyecto de aeropuerto en Texcoco. Respecto de la seguridad, ha propuesto el aumento de salario a policías; mientras que para inhibir el delito, construiría una megacárcel, “porque el que la haga la pagará”.

Jorge Álvarez se concentra en los jóvenes

Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, ha llevado una campaña más relajada, enfocada en los jóvenes y con una estrategia centrada en las redes sociales, bajo el lema de que “la opción es lo nuevo” y una invitación a dejar atrás la “vieja política”. Hace unos días dijo que de ganar mantendrá casi todos los programas sociales que se han creado en los últimos cinco años. Hay que recordar que el aspirante de MC sólo tuvo una semana de precampaña y apenas va tomando carrera a la presidencial.