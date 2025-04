A consulta, la Línea 5 del Cablebús 

El alcalde de Milpa Alta, Octavio Romero, nos explicó este paso que falta para que el nuevo teleférico sea una realidad

Por Edgar Segura*

El recorrido de Milpa Alta a Tláhuac, que actualmente se realiza en hora y media a través de camiones, podría hacerse en tan sólo 30 minutos a través una vez que esté lista y en funcionamiento la Línea 5 del Cablebús.

De acuerdo con información publicada a través de las cuentas de redes sociales de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la ruta que unirá Villa Milpa Alta con el Metro Tláhuac será la quinta línea de teleférico en la Ciudad de México.

Cabe recordar que actualmente la capital cuenta con tres líneas del Cablebús: Indios Verdes-Cuautepec, Constitución de 1917-Santa Martha y Los Pinos-Vasco de Quiroga. Pero además, en este 2025 se construirán un par de líneas más. En Tlalpan se creará la Línea 4, mientras que la Línea 5 conectará Milpa Alta con Tláhuac, concretamente, a la terminal de la Línea 12 del Metro.

Pero a pesar de que la Línea 5 del Cablebús ya cuenta con una ruta diseñada, será necesario realizar una consulta ciudadana debido a que el proyecto pasará por tierras comunales y ejidales, pueblos originarios y comunidades indígenas.

Sobre el tema, Chilango conversó con el alcalde de Milpa Alta, Octavio Romero, quien explicó que todavía se está analizando la ruta jurídica para realizar la consulta. Sin embargo, adelantó que ello incluye la definición de cuáles serán las poblaciones incluidas en la consulta, así como las preguntas que se realizarán.

Romero Villaseñor también consideró que la ruta (del Cablebús) “no será tan larga”, por lo que no se plantea impactar en suelo rural. “Una de las ventajas del Cablebús es que va por aire, va por arriba”, comentó. En ese sentido, dijo que no será necesario construir carreteras o calles adicionales que puedan provocar un desbordamiento poblacional. Asimismo, resaltó que el Cablebús es un transporte eléctrico, por lo que no genera contaminación.

¿Qué estaciones tendrá el Cablebús?

De acuerdo con Octavio Romero, en Milpa Alta habrá tres estaciones del Cablebús. Estas estarán ubicadas en las comunidades de Villa Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa y San Antonio Tecómitl.

Para conectar con la Línea 12 del Metro, el teleférico también contará con cuatro estaciones en la alcaldía Tláhuac. De acuerdo con lo que ha dicho públicamente el secretario de Movilidad citalino, Héctor Ulises García Nieto, las estaciones que se construirán en esta segunda alcadía estarán ubicadas en San Juan Ixtayopan, Santiago Tulyehualco, San Pedro Tláhuac y Metro Tláhuac.

“La idea es conectarnos con el Metro Tláhuac y que de esa manera tengamos una salida mucho más ágil”, explica Romero. El alcalde milpaltense añadió que la conexión con la Línea 12 del Metro permitirá reducir el tiempo de traslado hacia el centro de la ciudad. “Para nosotros venir a la Ciudad de México nos representa 2 horas y media”, destacó.

Reivindicar a las periferias

Uno de los sellos distintivos de la administración de Clara Brugada ha sido priorizar las alcaldías de las periferias de la CDMX, entre ellas Milpa Alta, Iztapalapa y Tláhuac. La mandataria ha reiterado varias veces que se acabó la “ciudad centralista”, prometiendo cerrar las brechas de desigualdad entre alcaldías, siendo la movilidad uno de los aspectos más importantes. En este sentido, de aprobarse la construcción de la Línea 5 del Cablebús, las obras comenzarán este mismo 2025, según lo notificado por la jefa de Gobierno. El precio del viaje será de $7.